Neue Pixel-Aktionen: 35 Prozent Rabatt auf Pixel 9, Pixel 9a-Aktion, Pixel Watch 3, Pixel Buds Pro 2 & Bundles

Auch in Deutschland gibt es seit längerer Zeit den Google Store bei Amazon, der immer wieder starken Aktionen und günstigeren Preisen als die Konkurrenz aufwarten kann. Nur an diesem Wochenende gibt es eine Reihe befristeter Angebote, die die Zahl auf dem Preisschild noch einmal deutlich senken: Jetzt gibt es 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 9-Smartphones, bis zu 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3, die Pixel Buds Pro 2-Kopfhörer sowie auch auf eine Reihe von Smartphone-Bundles inklusive der beliebten Zusatzprodukte oder Fitbit-Gerätschaften.



Google wird bereits in wenigen Wochen die neuen Pixel 10-Smartphones vorstellen, hat vor gar nicht zu langer Zeit das Pixel 9a auf den Markt gebracht und will jetzt wieder viele neue Nutzer für sich gewinnen. Zum Vorteil aller interessierten Nutzer hat man jetzt eine Reihe neuer Aktionen gestartet. Im deutschen Google Store bei Amazon gibt es an diesem Wochenende eine Reihe von starken Aktionen, die von Amazon als befristete Angebote beworben werden und möglicherweise nur wenige Stunden gelten – das solltet ihr also nicht verpassen.

Im Rahmen dieser Aktionen gibt es jetzt das Pixel 9 mit 35 Prozent Rabatt, 23 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 3 Smartwatches, ihr bekommt 28 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2-Kopfhörer und schon jetzt 15 Prozent Rabatt auf das Pixel 9a. Den Smartphone-Rabatt nur wenige Wochen nach dem Verkaufsstart, das lohnt sich! Aber das ist noch nicht alles, denn man hat auch eine Reihe von Bundles in die Auslage gestellt und den Verkaufspreis gesenkt. Ihr zahlt nicht nur deutlich weniger für das jeweilige Smartphone (meist das Pixel 9), sondern bekommt auch noch eine der beliebten Zusatzprodukt kostenlos in das Paket gelegt.

So könnt ihr euch schon jetzt das Bundle-Paket aus Pixel 9 + Fitbit Fitnesstracker mit 30 Prozent Rabatt sichern. Außerdem gibt es an diesem Wochenende 29 Prozent Rabatt auf das Pixel 9 mit Pixel Buds Pro 2. Und auch die Nest-Kameras sind rabattiert, ihr erhaltet 30 Prozent Rabatt auf Pixel-Smartphones-Schutzhüllen und einiges mehr. Schaut doch einmal im Google Store bei Amazon vorbei, der zuletzt immer wieder neue Aktionen und limitierten Angeboten zu überraschen wusste.

Nutzt dafür gerne unsere Partnerlinks, um die Arbeit hier im Blog zu unterstützen. Die Produkte werden für euch natürlich nicht teurer!

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-06-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.