ChatGPT in WhatsApp nutzen: So könnt ihr mit dem KI-ChatBot direkt in WhatsApp kommunizieren

Google arbeitet mit Hochdruck daran, den KI-ChatBot Gemini so weit wie nur möglich in den digitalen Alltag der Nutzer zu integrieren – hauptsächlich durch die Bereitstellung in anderen Apps. Aber auch beim großen Konkurrenten ChatGPT ist man nicht untätig und bietet eine Möglichkeit, die vielen Nutzern vermutlich gar nicht bekannt ist: Wir zeigen euch, wie ihr ChatGPT direkt in WhatsApp nutzen könnt.



ChatGPT ist ein KI-ChatBot, so wie Gemini – das dürfte den allermeisten Nutzern bekannt sein. Um dieser Kategorisierung gerecht zu werden, ist das Tool schon seit einiger Zeit auch dort verfügbar, wo die Nutzer am liebsten chatten – nämlich in WhatsApp. Allerdings sind die beiden Produkte nicht standardmäßig miteinander verbunden, sondern das eine steht lediglich als ChatBot auf dem anderen zur Verfügung.

Ihr könnt ChatGPT als Kontakt bei WhatsApp hinzufügen und die Dienste des KI-ChatBot direkt in der WhatsApp-Umgebung nutzen, so als wenn ihr eine Konversation mit einer anderen Person führt. Eure Nachricht wird als Prompt gewertet und die Antwort kommt nach wenigen Sekunden als Antwort innerhalb dieser Konversation. Einfacher kann man das nicht machen und ihr habt sogar die Möglichkeit, ChatGPT in einen Gruppenchat einzuladen und direkt anzusprechen.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist die Nummer 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478) bei WhatsApp einzufügen. Dabei handelt es sich um eine US-Nummer, doch das spielt bei WhatsApp bekanntlich keine Rolle, sodass ihr es natürlich auch hierzulande verwenden könnt. ChatGPT erkennt eure Sprache und wird euch in der Sprache antworten, die ihr für den Prompt verwendet bzw. die anhand eurer Handynummer erkannt wird.

Fügt die Nummer einfach mal bei WhatsApp hinzu und probiert es aus. Noch einfacher ist es, wenn ihr diesen Direktlink verwendet, der euch zur Konversation führt. Google bietet so etwas bisher nicht für Gemini an, zumindest nicht innerhalb von WhatsApp.

[OpenAI Help]

Letzte Aktualisierung am 2025-06-01 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.