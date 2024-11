Google Maps: Die Wetteranzeige verschwindet von der Karte – Overlay wandert in die Navigation (Screenshots)

Die Information über die aktuelle Wetterlage am ausgewählten Ort ist seit längerer Zeit ein fester Bestandteil von Google Maps und schien bisher so relevant, dass es dauerhaft eingeblendet wurde. Jetzt wird eine Änderung ausgerollt, die die Wetteranzeige von der Karte in die Navigation verschiebt und dabei nicht nur die Position, sondern auch den Aufruf und folgenden Detailgrad ändert.



Google Maps verfügte eine Zeit lang über eine dauerhafte Wetterinformation, die als kleiner Infochip im linken oberen Bereich der Karte eingeblendet wurde. Dieser zeigt die Wetterlage sowie die Temperatur und öffnet mit einem Tap ein Overlay mit weiteren Informationen. Darin enthalten die Prognose für die nächsten Stunden, ein knapper Text, Informationen zur Luftqualität sowie Details zu Höchst- und Tiefstwerten. Praktisch, aber das Overlay verhinderte die Weiternutzung der Kartenplattform und der kleine Infochip belegte Platz auf der Karte.

Daher wird jetzt eine neue Variante ausgerollt, die sinnvoller erscheint: Die Wettervorschau wandert in die am unteren Rand eingeblendete Hauptnavigation für Orte. Sobald ein Ort ausgewählt wird, erscheint die Infokarte, sodass das Wetter nur noch nach Auswahl und nicht mehr durch Verschieben des Kartenausschnitts sichtbar ist. Das erfordert eine Umstellung, aber spart in der meisten Zeit der Nutzung Platz und sorgt bei Bedarf für mehr und deutlich sichtbarere Informationen.

Wird die Infokarte geöffnet, gibt es mehr Platz für Informationen als in der bisherigen Overlay-Lösung. Denn jetzt wird das Wetter für die nächsten acht Stunden, statt nur vier Stunden, gezeigt. An den zusätzlichen Informationen hat sich vorerst nichts geändert, aber potenziell verschaffen sich die Designer damit mehr Spielraum. Daher ist der kleine Nachteil, dass das Wetter nicht permanent gezeigt wird, sicherlich zu vernachlässigen.

Die neue Darstellung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt.

