Google will Wetterprognosen revolutionieren: Neue KI mit zuverlässigen Prognosen & weniger Rechenaufwand

Google-Forscher beschäftigen sich schon seit langer Zeit mit dem Wetter bzw. den Wetterprognosen und haben in den letzten Jahren mehrfach interessante Modelle vorgestellt. Jetzt hat man ein neues Wettermodell präsentiert, das wenig überraschend auf Künstliche Intelligenz setzt und den etablierten Modellen der großen Anbieter deutlich überlegen sein soll.



Vermutlich ist Google plattformübergreifend einer der wichtigsten Anlaufstellen für schnelle Wetterberichte und hat demnach natürlich ein großes Interesse daran, dass die eingekauften Wetterdaten akkurat und die Prognosen zuverlässig sind. Das ist bekanntlich nicht immer der Fall, sodass sich Google-Forscher schon seit langer Zeit mit eigenen Wetterprognosen beschäftigen. Eines Tages wird man wohl das Ziel haben, vom Abnehmer zum Lieferanten zu werden und selbst Prognosen für die großen Portale und Medien zu liefern.

Jetzt hat man in Fachkreisen das neue Wettermodell NeuralGCM präsentiert, das natürlich auf Künstliche Intelligenz setzt. Durch den KI-Einsatz will man zuverlässigere Prognosen zwischen 1 und 15 Tagen liefern können, die der Konkurrenz überlegen sein sollen. Und das nicht nur in puncto Zuverlässigkeit, sondern auch den Kosten zur Erstellung. NeuralGCM soll nur einen Bruchteil der Rechenpower benötigen, da viele Datenpunkte und Auswertungen von der KI bereitgestellt werden, die mit Wetterdaten der letzten 40 Jahre gefüttert wurden.

Schon in den letzten Jahren hatte Google mehrfach KI-basierte Wettermodelle mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit präsentiert. Damals allerdings nur mit Prognosen innerhalb der nächsten sechs Stunden. Jetzt konnte man das offenbar skalieren, um diese Wettermodelle soweit auszudehnen, wie man es einigermaßen seriös tun kann. Ob eine 14-tägige Vorhersage überhaupt zuverlässig sein kann, wage ich mangels meteorologischer Kenntnisse nicht zu beurteilen.









Aber das Wettermodell soll nicht nur Wetterprognosen liefern, sondern auch Klimaveränderungen erkennen und weit im Voraus prognostizieren. Solche Daten, die mit mehreren Monaten Vorlauf produziert und sehr teuer verkauft werden, will Google in Zukunft kostenlos und für die Allgemeinheit zugänglich anbieten. Das sind sicherlich sehr wertvolle Daten, die der Allgemeinheit zu Gute kommen werden, während die bisherigen Anbieter nicht erfreut sein dürften.

Selbst die Prognose von Klimaereignissen wie etwa Wirbelstürme will man länger im Voraus prognostizieren können als die bisherigen Modelle – und das mit einer solch hohen Zuverlässigkeit, dass man diese Prognosen mehr oder weniger als Fakt verkaufen könnte.

Derzeit ist das ganze noch in einer frühen Phase und wohl weit von einer Veröffentlichung entfernt. Dennoch ist es gut möglich, dass man zuerst die eigenen Wetterdienste damit anreichert und somit die Zuverlässigkeit im Alltag sowie rund um die Welt bewerten kann. Langfristig könnte daraus wohl ein neues Geschäftsmodell werden.

» Android: Das ist Googles neue Wetter-App – bringt neue Funktionen und schicke Oberfläche (APK-Download)

[Technology Review | Nature]