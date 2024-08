Android: Das ist Googles neue Wetter-App – bringt neue Funktionen und schicke Oberfläche (APK-Download)

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google an einer neuen App arbeitet, die sich schlicht Google Wetter nennt und jetzt offenbar kurz vor der Fertigstellung steht. Vermutlich parallel zum Start der Pixel 9-Smartphones wird Google die App veröffentlichen, die jetzt vorab geleakt worden ist. Wer möchte, kann sich die App schon jetzt herunterladen und ausprobieren.



Die neue Google Wetter-App ist da! Also fast, denn bisher ist sie zwar noch nicht offiziell gestartet, kursiert aber nun als APK-Datei, die auf allen Android-Smartphones ab Android 14 installiert werden kann. Die App trägt die Bezeichnung „Wetter“ und dürfte wohl parallel zu den Pixel 9-Smartphones starten, deren Release wir für Ende des Monats erwarten. Es ist tatsächlich die erste eigenständige Wetter-App aus dem Hause Google, denn alle bisherigen Anlaufstellen waren in die Google-App oder andere Apps integriert.

Die Oberfläche von Google Wetter orientiert sich grafisch an der neuen Wetter-Oberfläche in der Google-App, hält aber dennoch eine eigene Identität und viele zusätzliche Möglichkeiten bereit. Das Design ist modern gehalten und lässt die einzelnen Wetterberichte Widget-ähnlich über der Oberfläche schweben. Das gilt nicht nur grafisch, sondern auch funktionell: Denn alle Berichte lassen sich beliebig an eine andere Stelle schieben oder in eine andere Reihenfolge bringen. Die einzige Ausnahme ist die stündliche Vorhersage.

Auf den Screenshots in diesem Artikel könnt ihr die neue App sehen, wie sie sich jetzt bei vielen Nutzern präsentiert. Wie ihr sehen könnt, wird auch der Hintergrund entsprechend angepasst.









Die App unterstützt nicht nur die direkte Darstellung sowie die Homescreen-Widgets, sondern bietet auch Benachrichtigungen. Wer möchte, kann sich über bevorstehende Änderungen wie etwa erwarteter Regen, erwarteter Schnee, heftige Winde und ähnliche Dinge per Benachrichtigung informieren lassen. Auch eine tägliche Benachrichtigung am Abend über das Wetter des nächsten Tages lässt sich optional aktivieren.

Laut dem Leaker dürfte die Wetter-App zukünftig mit weiteren Funktionen wie etwa einer Wetterkarte ausgestattet werden.

» Google Wetter APK Download

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 29.07.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!