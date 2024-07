Google Days bei Media Markt & Saturn: Starke Rabatte auf Pixel-Smartphones, Tablet, Fitbit und Pixel Watch

Zwei Mal pro Jahr, kurz bevor Google neue Pixel-Smartphones vorstellt, starten die deutschen Händler eine für Endnutzer sehr lohnende Aktion, um die Lager zu leeren: Sowohl bei Media Markt als auch bei Saturn gelten an diesem Wochenende die Google Days, die nahezu das gesamte verfügbare Portfolio von Pixel über Nest bis Fitbit reduzieren. Für die aktuellen Pixel 8-Smartphones oder das Pixel 8a bis zur Pixel Watch, das Pixel Tablet oder auch die Pixel Buds sind hohe Rabatte drin.



Bei den Onlinehändlern Saturn und Media Markt finden etwa zwei Mal pro Jahr die Google Days statt und nur an diesem Wochenende ist es wieder soweit: Man stellt nahezu das gesamte verfügbare Sortiment der Google-Produkte in die Auslage und hat die meisten davon auch reduziert im Angebot. Die Aktionen teilen sich in die Bereiche Smartphone, Wear & Hearables, Buds, Chromecast, Sprachassistenten sowie Nest, Fitbit und weitere Kategorien auf.

Die vielleicht stärksten Angebote sind das Pixel 8 für nur 19,99 Euro monatlich sowie das Pixel 8 Pro für 29,99 Euro monatlich im Verbund mit einem Mobilfunktarif. Außerdem gibt es erhöhte Ankaufprämien für ältere Geräte beim Kauf eines Pixel-Smartphones oder einer Pixel Watch. Es sind einige sehr interessante Angebote darunter, auch wenn man im Rahmen dieser Aktionen nicht die absoluten Top-Preise erreicht, die in den vergangenen Monaten vielleicht schon drin gewesen sind. Allerdings weiß man auch nie, ob diese noch einmal wiederkommen oder wie sich die Preise in den kommenden Monaten entwickeln werden.

» Google Days bei Media Markt

» Google Days bei Saturn

