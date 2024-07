Amazon Fire TV Stick: Alternativer Launcher mit neuen Features – so lässt sich der Wolf Launcher installieren

In den letzten Tagen dürften recht viele Amazon Fire TV Stick den Besitzer gewechselt haben und vielleicht schon an diesem Wochenende hinter den Fernsehern verschwinden. Doch der Launcher des Amazon-Streamingsticks kommt nicht bei allen Nutzern gut an, sodass wir den Neo-Nutzern vielleicht eine interessante Alternative vorstellen können, die sich recht einfach installieren und nutzen lässt.



Google hat mit Google TV einen frischen neuen Aufsatz zu Android TV gebracht, der das Streaming statt der Apps in den Mittelpunkt stellt und mit dem Chromecast zur Multimedia-Zentrale werden soll. Amazon setzt schon sehr viel länger auf dieses Konzept, übertreibt es aber in den Augen mancher Nutzer mit dem Fokus auf die Inhalte, die man kaufen oder ausleihen soll. Das gilt insbesondere für die wachsende Zahl an Werbeeinblendungen. Ein praktischer alternativer Launcher kann Abhilfe schaffen.

Der Wolf Launcher kann den Fire-Launcher des Amazon Fire TV Stick ersetzen und bietet eine sehr ähnliche Oberfläche mit größerem Funktionsumfang. So erlaubt es der Wolf Launcher etwa sehr viel einfacher, die Auflistung installierter Apps anzupassen, diese in Ordner zu verfrachten, einzeln Ordner und Apps sogar mit einem zusätzlichen Passwort zu versehen und einiges mehr. Außerdem lässt sich das Hintergrundbild des Launchers anpassen und die Werbebanner von Amazon verschwinden. Genug Gründe, um die kostenlose Alternative einmal auszuprobieren.

Normalerweise sind die Amazon-Produkte geschlossene Ökosysteme, doch dank eines im vergangenen Jahr entdeckten Exploits sowie der Fire Toolbox lässt sich nun auch auf dem Fire TV Stick ein alternativer Launcher installieren. Ihr müsst dazu lediglich die Entwicklereinstellungen aktivieren, die APK-Datei herunterladen und installieren und schon kann es losgehen. Im folgenden Video ist das sehr gut zu sehen.

Im Video ist nicht nur die Installation, sondern auch die Oberfläche des Wolf Launchers zu sehen. Man hat das Rad nicht neu erfunden, sondern setzt auf bewährte Konzepte, nur eben mit vielen zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten. Für immer mehr Nutzer gehört die Installation solch alternativer Launcher zu den ersten Schritten nach dem Kauf eines neuen Fire TV Stick, der gerade in der Lite-Variante sehr günstig zu haben ist. Durch die fehlenden Amazon-Apps und die fehlende Werbung steigt auch noch die Performance.

Probiert das einfach einmal aus, es kann sich wirklich lohnen und macht die Nutzung des Sticks einfacher. Weil auch Amazons Fire TV Stick auf Android setzt, würden sich grundsätzlich auch andere Launcher installieren lassen, allerdings ist davon abzuraten, weil eine spezielle Anpassung für die Amazon-Apps notwendig ist. Informiert euch also vorab, welchen Launcher ihr testen möchtet oder bleibt erst einmal bei der heute vorgestellten Alternative 🙂

» Schritt-für-Schritt Anleitung bei Fire Stickmaster

