20 Jahre GMail: So könnt ihr herausfinden, wie viele E-Mails und Konversationen ihr in eurem Postfach habt

Googles E-Mail-Plattform GMail feiert in diesem Monat den 20. Geburtstag und es ist davon auszugehen, dass viele Nutzer schon seit Jahren dabei sind und die eine oder andere E-Mail verschickt oder erhalten haben – aber wie viele? Heute zeigen wir euch, wie ihr herausfinden könnt, wie viele E-Mails ihr innerhalb von GMail gespeichert habt. Dazu müsst ihr nur eine kleine, temporäre, Anpassung vornehmen.



GMail hat offiziell am 1. April 2024 den 20. Geburtstag begangen, denn die Plattform wurde am ersten Apriltag im Jahr 2004 angekündigt und noch am selben Tag für ausgewählte Benutzer geöffnet. Vor einigen Tagen hatten wir euch gezeigt, wie ihr selbst herausfinden könnt, seit wann ihr GMail nutzt, was vor allem für langjährige Nutzer recht interessant sein kann. Heute beschäftigen wir uns mit anderen Zahlen.

Weil GMail wohl das zentralste Google-Produkt überhaupt ist, denn viele Google-Konten basieren auf einer GMail-Adresse, dürften die meisten Nutzer schon seit vielen Jahren dabei sein. Weil Google allen Nutzern 15 Gigabyte Speicherplatz bietet und nicht wenige diesen um zusätzlichen Speicherplatz aufrüsten, werden Mails eher archiviert als gelöscht. Und wer über die Jahre fleißig geschrieben und empfangen hat, könnte sich vielleicht schon einmal gefragt haben, wie viele E-Mails im Konto vorhanden sind.

Auch diese Zahl lässt sich mit nur wenigen Schritten herausfinden. Dabei geht es aber nicht um die in GMail vorhandenen Konversationen, die aus mehreren E-Mails bestehen, sondern um die Anzahl der Einzelnachrichten. Denn die Zusammenfassung ist bekanntlich GMail-spezifisch und hat nichts mit der eigentlichen E-Mail zu tun. Ihr könnt sowohl die Anzahl aller E-Mails als auch die in einzelnen Ordnern und Labels herausfinden.









So könnt ihr die Anzahl der gespeicherten E-Mails herausfinden

Öffnet GMail im Web und klickt auf das Zahnrad oben rechts, um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen Scrollt jetzt im Overlay ganz nach unten und entfernt den Haken bei „Konversationsansicht“ Jetzt muss GMail erneut geladen werden Klickt jetzt in der GMail-Navigation auf „Alle E-Mails“ und ihr könnt oben rechts die Anzahl aller gespeicherten Einzel-Mails ablesen

Es lässt sich sowohl die Anzahl der gesamten E-Mails als auch der im Posteingang, bei Gesendet oder auch in den Labels ablesen. Für eine Suchanfrage funktioniert das bei einer größeren Anzahl leider nicht, denn dort werdet ihr nur „viele“ lesen. Habt ihr die Anzahl abgelesen, könnt ihr die Konversationsansicht wieder aktivieren (falls ihr diese nutzen möchtet). Mit aktivierter Option könnt ihr auch die Anzahl der Konversationen ablesen, die aber weniger aussagekräftig ist.

