Google Maps Navigation in Android Auto: Zeit bis zur Ankunft wird jetzt hervorgehoben (Screenshots)

Für Nutzer von Android Auto gehört Google Maps sicherlich zu den wichtigsten Apps rund um die Navigation und dürfte somit der Standard sein, um sich Routen-Informationen einblenden zu lassen. Jetzt wird ein Update freigeschaltet, das die verbleibende Zeit bis zur Ankunft am Zielort etwas mehr hervorheben und somit leichter als bisher lesbar machen soll.



Google legt bei den Navigations-Apps nach, denn gerade erst gab es das spaßige Waze-Update und jetzt wird mit etwas Verzögerung ein Update für Google Maps freigeschaltet, das vor einigen Wochen angekündigt wurde. Dieses verändert die Darstellung der verbleibenden Zeit bis zum Zielort. Denn diese wurde bisher in einer einheitlich fetten oder zumindest etwas stärkeren Schrift gezeigt, während man sich jetzt dafür entschieden hat, nur den Wert selbst fett zu schreiben.

Auf obigem Screenshot könnt ihr die neue Darstellung im Vergleich zur vorherigen (erster Screenshot) sehen. Statt wie bisher die gesamte Zeile hervorzuheben, ist jetzt nur der Wert der Stunde und Minute fett geschrieben, während die Einheit selbst in normaler Schrift gehalten ist. Der Unterschied fällt sicherlich nicht so sehr auf, dürfte aber in puncto Usability für den ersten Blick schon einen Unterschied machen, wenn nur die Zahl und nicht der dazugehörige Text erfasst werden muss.

Die neue Darstellung zeigt sich ab Google Maps-Version 11.119.0100 in der Kombination mit Android Auto 11.5.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 28.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!