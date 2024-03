Android: Google Fotos in anderen Galerie-Apps nutzen – neue Integration für OnePlus, Xiaomi, Oppo und Realme

Mit der Android-App von Google Fotos haben alle Nutzer die Möglichkeit, auf ihre in der Cloud gespeicherten Fotos zuzugreifen und diese in Kombination mit den lokal auf dem Smartphone gespeicherten Medien in einer Galerie zu sehen. Dieser bisher exklusive Vorteil wird jetzt geöffnet, denn nun lassen sich die Google Fotos-Medien auch in erste Galerie-Apps anderer Smartphone-Hersteller einbinden.



Der große Vorteil von Google Fotos als Galerie-App ist der Mix aus lokalen und in der Cloud gespeicherten Medien. Das kann zwar im Hauptstream etwas verwirrend sein und für Unklarheiten sorgen, aber dennoch dürfte der Komfort der gemeinsamen Anlaufstelle für alle Bilder und Videos bei den meisten Nutzern überwiegen. Jetzt wird dieser Vorteil auch anderen Android-Apps angeboten, denn die Galerie-Apps von OnePlus, Oppo, Xiaomi und Realme können ebenfalls auf Google Fotos zugreifen und die Medien kombiniert zeigen.

Auf obigen Screenshots ist die Integration zu sehen, die eine gemeinsame Anlaufstelle für die lokalen Medien und Cloudmedien ermöglicht. In einem Support-Dokument wird beschrieben, dass für diese Nutzung natürlich eine einmalige Autorisierung notwendig ist, die über die Einstellungen der jeweiligen Galerie-Apps vorgenommen werden muss. Es ist zu erwarten, dass andere Hersteller folgen werden – allen voran Samsung. Die Südkoreaner setzen bisher auf eine OneDrive-Integration zur Sicherung, aber durch die seit Jahren enge Zusammenarbeit mit Google dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch an dieser Stelle zu Google gewechselt wird.

Für Google Fotos-Nutzer ändert sich dadurch nichts, sondern es wird lediglich etwas komfortabler, wenn man die Google Fotos-App nicht als Standard-Galerie nutzen möchte.

