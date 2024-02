Google Fotos: Neue Stories-Funktion ‚My Week‘ kommt – erstellt einen teilbaren Wochenrückblick (Teardown)

Nutzer von Google Fotos haben einige Möglichkeiten, um Bilder und Videos mit anderen Personen zu teilen – zum Teil vollautomatisiert. Jetzt wurde im Rahmen eines Teardowns ein interessantes neues Feature entdeckt, das eine Art automatischen Wochenrückblick mit anderen Personen teilen kann. Das Ganze nennt sich schlicht „My Week“.



Die Stories-Funktion in Google Fotos wurde zuletzt ziemlich aufgebohrt und soll den Nutzern selbst einen Rückblick über die eigenen Erlebnisse geben, die zahlreich fotografiert oder auf Video festgehalten wurden. Unabhängig davon lassen sich Bilder und Alben mit anderen Personen teilen und mit einem neuen Feature will man diese beiden Dinge wohl ein wenig miteinander kombinieren. Denn bei „My Week“ handelt es sich um einen Wochenrückblick, der auf Wunsch automatisch geteilt werden kann.

Die My Week-Funktion wurde im Rahme eines Teardowns der Android-App von Google Fotos entdeckt und erweitert die automatischen Rückblicke auf echte Highlights in Wochenhäppchen. Es fungiert als eine Art Wochenrückblick, der mal mehr und mal weniger gut gefüllt oder auch schlichtweg interessant ist. Es gibt einen guten Überblick darüber, was in den letzten Tagen erlebt wurde und vermutlich kann man auch nach längerer Zeit noch darauf zugreifen.

Um auch andere Personen daran teilhaben zu lassen, können diese My Week-Rückblicke automatisch geteilt werden, wobei die Rahmenbedingungen dafür noch nicht ganz klar sind. Ich denke, dass das eine schöne Alternative zum beinahe täglichen Fotobombing oder dem sporadischen Album werden kann. Ob und wann das ausgerollt wird, ist noch nicht absehbar.

