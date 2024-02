Das „intelligente Zuhause“ – wenn das Wohnumfeld digitalisiert wird

Immer häufiger findet sich unter Bundesbürgern der Wille, das Eigenheim zu vernetzen. Was Telefon, PC und Smart-TV schon lange tun, wird ebenfalls für die anderen Haushaltsgeräte angestrebt. Entsprechend boomt der Markt an Smart-Home-Geräten und Smart-Home-Anwendungen.



Was ist ein Smart Home?

Im Grunde genommen handelt es sich bei dem Smart Home um einen technikgestützten Wohnraum. Hierzu werden verschiedene smarte Geräte verwendet, um das Wohnumfeld in diversen Bereichen zu automatisieren oder eine unkomplizierte Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Wohntechnik zu schaffen. Gründe, sich für ein smartes Zuhause zu entscheiden, gibt es einige. Vorrangig ist jedoch das Ziel, den Alltag zu vereinfachen, Sicherheit zu schaffen oder Energie zu sparen.

Generell bieten die eigenen vier Wände viele Möglichkeiten, die persönliche Vision vom schönen Wohnen umzusetzen. Eine Vielzahl von Anregungen, Möglichkeiten und kreativen Stilen gibt es auf wohnen.de. Ein umfangreiches Portfolio hochwertiger Möbel macht es Möbelsuchenden einfach, Innenräume zu gestalten und die individuell optimale Atmosphäre zu schaffen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Innenräume, sondern ebenfalls für die Bereiche, die außerhalb liegen. Kombiniert wird das Angebot mit einer kompetenten als auch qualifizierten Beratung und dem nachhaltigen Service.

Typische Elemente des smarten Zuhauses

Mit dem Blick auf das Smart Home werden allerdings noch weitere Faktoren wichtig. Denn abseits der Möbel sind weitere Elemente für den Wohlfühlfaktor nötig. Hierzu zählen zum einen die entsprechenden Endgeräte. Hiermit sind neben dem Fernseher sowie der Stereoanlage auch Lüftungsanlagen, Heizkörperregler, Rollläden, Lampen oder Badewannen-Steuerung gemeint.

Des Weiteren wird zum anderen ein entsprechendes Endgerät benötigt, welches zusätzliche Eingaben und somit eine Interaktion mit den Smart-Home-Geräten ermöglicht. Zu diesem Zweck kann ein Computer mit Internetanschluss ebenso verwendet werden wie ein Smartphone oder ein Tablet. Ebenfalls existieren feste Wandschalter, über welche eine Einstellung der im Wohnumfeld integrierten, smarten Endgeräte möglich ist.

Für die Überwachung, etwa, ob Fenster verschlossen sind, wie hoch die Raumtemperatur ist oder ob die Helligkeitsgrenze erreicht wurde, welche ein Herablassen der Jalousien auslöst, sind Sensoren nötig. Diese erkennen ebenfalls, ob sich Lebewesen in den eigenen vier Wänden befinden.

Als zentrale Steuereinheit wiederum fungiert das Gateway. In diesem laufen sämtliche Daten aus den Sensoren zusammen. Des Weiteren stellt das Gateway den „Vermittler“ zwischen den Eingaben auf dem Endgerät und dem Smart-Home-Gerät dar. Je nachdem, für welches System sich hier entschieden wird, ist ein Betrieb im lokalen Netzwerk oder über das Internet möglich.

Sinnvoller Nutzen eines Smart Home

Abseits der technischen Möglichkeiten, welche nicht zuletzt an alte Science-Fiction-Serien wie Star Trek Voyager erinnern, offeriert ein Smart Home einen tatsächlichen Mehrwert. Denn mit den innovativen Systemen kann nicht nur der Komfort erhöht werden. Vielmehr ist eine Senkung der Energiekosten möglich. Etwa indem die Raumtemperatur automatisiert gesenkt wird, sobald sich niemand in den Räumlichkeiten aufhält.

Gleiches gilt für das Thema Beleuchtung. Smarte Technik kann dafür sorgen, dass Licht immer nur in den Bereichen eingeschaltet ist, die verwendet werden. In Treppenaufgängen, Büros und anderen Räumlichkeiten wird das Licht automatisch ausgeschaltet, wenn sich niemand mehr darin aufhält. Insgesamt soll so eine Einsparung an Energiekosten zwischen zwei und zehn Prozent möglich sein.

Darüber hinaus liefert ein Smart Home ebenfalls ein Plus an Sicherheit. Bewegungsmelder mit der passenden Beleuchtung, Benachrichtigung, wenn in Abwesenheit die Tür oder ein Fenster geöffnet wird oder das Zuschalten der Kamera, wenn sich in der Nacht etwas am Haus tut. Moderne Technik ermöglicht folglich ein rundum durchdachtes Konzept für Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden.