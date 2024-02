Android 14, Android 15, QPR2 und QPR3: Google bietet Pixel-Nutzern bald wieder vier Versionen (Übersicht)

Die meisten Nutzer eines aktuellen Pixel-Smartphones dürften derzeit auf Android 14 unterwegs sein, das vor gut vier Monaten veröffentlicht wurde und nach wie vor die aktuelle Hauptgeneration des Betriebssystems bildet. Für experimentierfreudige Nutzer wird es in diesen Tagen hingegen wieder etwas komplizierter, denn wenn wir alle Varianten zusammenfassen, bietet Google bis zu vier Android-Versionen parallel zur Auswahl.



Google hat gestern Abend die erste Android 14 QPR3 Beta veröffentlicht und damit schon wieder vorgelegt, noch bevor die QPR2-Version offiziell den Beta-Kanal verlassen hat und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden konnte. Außerdem klopft die neue Version Android 15 heftig an der Tür und dürfte noch in dieser Woche als erste Entwicklervorschau veröffentlicht werden. Damit stehen wir bei vier parallelen Versionen, über die wir euch schnell einen Überblick verschaffen wollen.

Android 14

Alle Nutzer eines aktuellen Pixel-Smartphones (bis runter zur fünften Generation) sollten auf Android 14 unterwegs sein. Bei den allermeisten konkret gesagt Android 14 QPR1.

Android 14 QPR2

Die Android 14 QPR2 Beta hat längst alle Stadien durchlaufen und sollte in diesen Tagen als stabile Version für alle Pixel-Nutzer ausgerollt werden. Sobald der Rollout für alle Nutzer startet, wird es Android 14 QPR1 auf allen aktuell unterstützten Pixel-Smartphones ablösen. Wer sich derzeit im Beta-Programm befindet und gerne mit der QPR2-Version unterwegs sein möchte und nicht auf Android 14 QPR3 aktualisieren möchte, muss den Beta-Kanal JETZT verlassen und das Angebot auf QPR3 ablehnen.

Es gibt wie üblich nur ein sehr kurzes Zeitfenster, um diese Entscheidung zu treffen. Sobald dieses geschlossen ist, sollte es sich erst wieder in etwa drei Monaten öffnen.









Android 14 QPR3 Beta

Die erste Android 14 QPR3 Beta wurde gestern Abend ganz frisch veröffentlicht und wird in den kommenden Tagen allen Nutzern im Beta-Kanal angeboten. Nehmt ihr das Angebot an bzw. verlasst den Beta-Kanal nicht, springt ihr direkt von der QPR2 Beta auf die QPR3 Beta. QPR3 sollte in etwa Anfang Mai stabil werden und als finale Version auf die Pixel-Smartphones ausgerollt werden.

Android 15 Developer Preview

Die erste Android 15 Developer Preview ist praktisch überfällig und dürfte in Kürze veröffentlicht werden. Diese wird, wie der Name schon vermuten lässt, nicht über den Beta-Kanal verbreitet, sondern über eine separate Einstellung in der Pixel-Verwaltung. Dementsprechend können sich Android 15 und die QPRs derzeit nicht in den Weg kommen. Das ändert sich erst im Mai, wenn auch Android 15 erwartungsgemäß in die Betas starten könnte.

—

Für Pixel-Nutzer gibt es in diesen Tagen wieder viel Auswahl und wir können nur hoffen, dass sich die Android- und Pixel-Teams nicht selbst ein wenig übernehmen. Denn schon in den letzten zwei Jahren haben die Probleme rund um frühe Android-Releases zugenommen, was sicherlich auch an der Flut von Android-Versionen liegt.

