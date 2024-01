Pixel-Smartphones: Das Januar-Update ist da – Google bringt einige wichtige Verbesserungen und Bugfixes

Google hat gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das nur wenige Stunden später für die meisten Geräte ausgerollt wurde. Daneben gibt es aber auch eine Reihe weiterer Verbesserungen und Bugfixes, die etwas weniger Aufmerksamkeit erhalten, aber für Betroffene nicht weniger wichtig sind. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Pixel Update.



Der gestrige Abend hat uns recht überraschend das Android-Sicherheitsupdate für Januar gebracht, das eigentlich erst für kommenden Montag erwartet wurde. Aber das soll uns nur recht sein, denn das Sicherheitsupdate ist mit knapp fünf Dutzend gestopften Sicherheitslücken gefüllt, die natürlich auch auf den Pixel-Smartphones gestopft werden. Das Update hält aber auch drei kleinere Sicherheitsupdate rund um die Qualcomm-Komponenten für die Pixel-Smartphones bereit.

Zusätzlich gibt es aber auch in diesem Monat wieder ein Pixel Update, das einige weitere Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck hat. Diese gibt es für alle noch aktiv unterstützten Pixel-Generationen und sind in diesem Monat nicht mehr ganz so zahlreich wie etwa im Dezember mit dem Pixel Feature Drop sowie dem Release von Android 14 QPR1. Es ist ein solider Start in das neue Jahr, der Probleme mit der Kamera sowie der Benutzeroberfläche behebt.

Wir haben das monatliche Software-Update für Januar 2024 bereitgestellt. Alle unterstützten Pixel-Geräte mit Android 14 erhalten diese Software-Updates ab heute. Der Rollout wird in der nächsten Woche in Phasen je nach Mobilfunkanbieter und Gerät fortgesetzt. Benutzer erhalten eine Benachrichtigung, sobald der OTA für ihr Gerät verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Android-Version zu überprüfen und zu aktualisieren, um die neueste Software zu erhalten.









Was ist inbegriffen

Das Update vom Januar 2024 enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Pixel-Benutzer – Einzelheiten finden Sie unten. Kamera Bugfix für Benutzer, die unter bestimmten Bedingungen mit Kameraabstürzen konfrontiert sind *[3] Benutzeroberfläche Behebung eines Problems, bei dem Benutzer beim Abspielen von Videos unter bestimmten Bedingungen mit einem blinkenden schwarzen Bildschirm konfrontiert wurden *[1]

Fix für Benutzer, die den Setup-Assistenten unter bestimmten Bedingungen nicht beenden konnten *[4]

Behebung eines Problems, bei dem das Hintergrundbild auf dem Startbildschirm unter bestimmten Bedingungen schwarz angezeigt wurde *[2] ————————————————————— Korrekturen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nichts anderes angegeben ist. *[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel Fold

*[3] Pixel 5, Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[4] Pixel-Tablet

