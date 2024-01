Google Drive: Neue Möglichkeit zur Datei-Organisation kommt – Kategorien sind im Testlauf (Screenshots)

Bei Google Drive werden alle in der Cloud abgelegten Dateien nach dem klassischen Ordnersystem sortiert, das je nach Umfang auch mal an seine Grenzen stoßen kann. Jetzt ist ein interessanter Testlauf aufgetaucht, der eine weitere Form der Sortierung in den Cloudspeicher bringen könnte: Einzelne Dateien lassen sich in Kategorien ablegen, die möglicherweise auch selbst erstellt werden können.



Google Drive bietet den Nutzern das klassische Ordnersystem, Verknüpfungen sowie eine starke Suchfunktion, um die Flut der in der Cloud abgelegten Dateien zu bewältigen. Schon bald könnte eine weitere Variante dazukommen, die derzeit als „Kategorien“ im Testlauf ist, bei denen es sich aber schlussendlich wohl um eine alternative Bezeichnung für Tags handelt. Denn Dateien lassen sich in mehreren Kategorien ablegen, die noch wohl bearbeitet werden können.

Auf obigem Screenshot könnt ihr sehen, dass sich die Kategorisierung der Dateien derzeit nur im Kontextmenü versteckt und an keiner anderen Stelle sichtbar wird. Kategorien bestehen aus einem Titel und einem Icon, von denen einige bereits vorgefertigt sind. Aktuell zeigen sich Kategorien wie Auto, Finanzen, Ausweise, Versicherungen, Rezepte, Reisen und einiges mehr. Das erinnert ein wenig an die automatischen Einstufungen bei Google Fotos, nur dass es innerhalb von Drive vermutlich etwas besser organisiert werden kann.

Derzeit zeigt sich das nur bei wenigen Nutzern und weil die Kategorien bisher an keiner anderen Stelle auftauchen, dürfte es wohl noch einige Zeit dauern, bis dieses System für alle Nutzer ausgerollt wird.

