Google Chrome Download: Witziges Video parodiert Microsofts Versuche, die Nutzer an Edge zu binden

Sowohl Google Chrome als auch die Google Websuche erfreuen sich unter Windows allergrößter Beliebtheit – sehr zum Missfallen von Microsoft. Die Redmonder versuche immer wieder, die Nutzer von Chrome und Google abzuhalten, bekanntlich mit überschaubarem Erfolg. In einem wirklich witzigen Video wird das ganze hoffnungslose Unterfangen parodiert – schaut es euch einmal an.



Microsoft hat mit Windows die Kontrolle über Hunderte Millionen Desktops, aber dennoch hat man es seit vielen Jahren nicht mehr geschafft, mit dem Edge Browser oder der Bing-Websuche nennenswerte Marktanteile von Google zu gewinnen. Das liegt freilich nicht daran, dass man es nicht versucht hätte. Erst kürzlich hatte ich darüber berichtet, wie Microsoft versuchen will, den Download von Google Chrome zu verhindern. Weil das manchmal schon etwas von Realsatire hat, darf eine Persiflage nicht fehlen.

Der wirklich unterhaltsame YouTube-Kanal Viva La Dirt League (ich bin seit Jahren ein großer Fan) hat diese Situation schon vor längerer Zeit parodiert, aber das Video ist auch nach fünf Jahren noch aktuell und hat nichts von seiner Bissigkeit verloren: Die kurze Handlung spielt auf einem transparenten Windows-Desktop und zeigt den Endnutzer. Neben ihm auf der Couch sitzt Microsoft Edge, das sich sehr zwanghaft als cool und unwiderstehlich präsentiert. Der Konkurrent Google ist uncool, natürlich.

Doch der Nutzer lässt sich nicht beirren und hält an seinem Vorhaben fest, Google Chrome herunterzuladen. Edge will das zwar mit einigen netten (und verzweifelten) Worten verhindern, scheitert aber und die Installation von Google Chrome ist sehr schnell abgeschlossen. Und ehe sich Edge versieht, landet Google Chrome auf der Couch und scheint der wirklich coole Browser zu sein. Edge ist kurz geschockt, will sich dann aber mit Chrome anfreunden (eine Persiflage auf die Chromium-Nutzung von Microsoft). Wie zu erwarten, ist das nicht von Erfolg gekrönt.









Aber Edge wird nicht nur durch Google Chrome ersetzt, sondern auch direkt vom Desktop entfernt. Der Nutzer schiebt das Icon trotz Flehen von Edge in den Papierkorb und schon ist eine Person weniger auf der Couch. Sobald Edge verschwunden ist, öffnet der Nutzer mit Unterstützung von Google Chrome den Inkognito Modus und sucht nach Por…zellan? Verstehe ich nicht 😉

Als Bonus gibt es noch eine sehr kurze alternative Version, die einige Jahre später spielen könnte. Der Nutzer lässt sich beim Chrome-Download nicht beirren und Edge rastet aus.

Es ist nur ein spaßiges Video, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten – sowohl dieses Video als auch der gesamte Kanal der Viva La Dirt League. Wer am Wochenende ein bisschen Zeit hat und sich amüsieren möchte, sollte einmal vorbeischauen. Ich empfehle die Bored-Serie bei Playtech / Techtown, aber auch die vielen zusätzlichen Videos außerhalb der Serie 🙂