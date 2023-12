Silvester 2023: Animiertes Google-Doodle feiert letzten Tag des Jahres mit Discokugel und Konfetti-Kanone

Heute ist Silvester 2023, das Jahr geht Mitternacht zu Ende und natürlich zelebriert auch Google dieses bunte Ereignis wieder mit einem animierten Doodle. Für den letzten Tag des Jahres zeigt man heute ein festlich geschmücktes Doodle, das sich diesmal ein wenig vom weihnachtlichen Google-Logo abhebt. Natürlich dürfen Luftschlangen und die Zahl 2023 für das noch-aktuelle Jahr nicht fehlen. Mit einem Klick könnt ihr die Konfetti-Kanone auslösen.



Es ist Silvester und damit der wohl einzige Tag des Jahres, an dem sehr sehr viele Menschen bis weit nach 0:00 Uhr wach bleiben und gleichzeitig (aber nicht zusammen) eine Party schmeißen. Natürlich ist auch das heutige Google-Doodle für Silvester dafür gerüstet, denn das Logo ist in Partystimmung. Im zweiten O gibt es eine Art Discokugel, die ein zur Seite fahrendes kariertes Muster mit einem lächelnden Gesicht zeigt. Ein sehr simples, aber dennoch schickes Design für die heutige Animation.

Abseits dessen ist das Logo natürlich noch mehr geschmückt, denn es sind jede Menge Luftschlangen zu sehen, die von der Decke über das Logo hinaus hängen. Weitere Luftschlangen bilden noch die Zahl 2023, die mutmaßlich in einem sehr ähnlichen Logo für das morgige Neujahrs-Doodle mit 2024 verwendet wird. Das werden wir spätestens morgen sehen. Diesmal orientiert sich das Doodle zu Silvester übrigens nicht am Weihnachts-Doodle, das uns über die gesamte Festtage begleitet hat. Ihr findet das Doodle unten eingebunden sowie mit ausführlicher Beschreibung in diesem Artikel.









Wann wir Silvester feiern, muss wohl keinem erklärt werden. Aber warum feiern wir es? Natürlich wegen des Jahreswechsels, der schon im Römischen Reich mit einer großen Party begangen wurde. Und die Raketen sollen nicht nur den Nachthimmel bunt erstrahlen lassen, sondern auch die bösen Geister vertreiben.

Im deutschsprachigen Raum wird am Silvestertag mit einem Guten Rutsch gegrüßt. Der Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen. Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte im vorchristlich-animistischen Glauben früher „böse Geister“ vertreiben, drückt aber heute auch Vorfreude auf das neue Jahr aus. Bei privaten Silvesterfeiern sind Bleigießen (bzw. neuerdings Zinn- oder Wachsgießen) sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahreswechsel weit verbreitet. Die Kirchen bieten nächtliche Gottesdienste an.

Bei Wikipedia findet ihr noch eine ganze Reihe weiterer Bräuche und Veranstaltungen rund um die Welt. Kurz und knapp beschrieben.