Chromercise: Google zeigt lustige Fingerübungen – Fingerfitness nach langer Browsersession (Video)

Der Chrome-Browser hat in diesem Jahr bereits den 15. Geburtstag gefeiert und anlässlich dessen hatte man bei Google nicht nur ein wenig auf die Entwicklung und auch das ursprünglich geplante Logo zurückgeblickt, sondern auch auf eine unterhaltsame Werbekampagne. Mit Chromercise hatte man eine Videoserie geschaffen, die den Nutzern eine Art Fingertanz zur Entspannung näherbringen sollte.



Wer viel im Browser unterwegs ist und vielleicht auch viele Texte schreibt, könnte etwas Fingerentspannung am Ende des Tages gebrauchen. Wie ihr das am Besten machen und die Finger in Form halten könnt, hat das Chrome-Team im Jahr 2011 mit Chromercise gezeigt. Damals gab es zusätzlich zum unten eingebundenen Video auch eine Webseite, doch leider ist diese nicht mehr verfügbar und der Spaß begrenzt sich somit auf das Video.

Eigentlich gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht ein deutliches Augenzwinkern zu zeigen. Denn natürlich ist das Ganze nicht ernstgemeint, wobei ich mir aber durchaus vorstellen könnte, dass solche Bewegungen tatsächlich etwas bringen könnten. Einiges muss man erst einmal schaffen und wer gerne Finger-Skateboard fährt, der kann sich vielleicht auch für die Chromercise-Übungen begeistern.

