Sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone ist Google Chrome mit großem Abstand der dominierende Browser und dementsprechend ist das Icon auf vielen Millionen (oder Milliarden) Homescreens und Desktops zu finden. Kürzlich hat man dem Browser ein neues Logo spendiert, dessen Anpassungen aber wohl nur die wenigsten Nutzer bemerkt haben. Jetzt blickt man zurück und zeigt, wie das Logo eigentlich aussehen sollte.



Der Google Chrome-Browser feiert in diesem Jahr bereits den 15. Geburtstag und anlässlich dessen wurde es auch für das Chrome-Team Zeit, mal wieder zurückschauen. Aber Googles Designer haben nicht nur auf die vergangenen Monate zurückgeblickt, sondern zeigen eine deutlich weiter zurückliegende Zeit. Das Chrome-Icon in seinen Versionen von 2008 bis heute dürfte jedem Nutzer bekannt sein (siehe folgendes Bild), denn trotz größerer Anpassungen ist man der Grundidee stets treu geblieben.

Chrome kam damals in einer Zeit, in der alles einen 3D-Effekt haben musste, in der Logos echte Kunstwerke waren und wo das Thema des mobilen Webs gerade erst an Bedeutung gewann, aber noch in der Nische steckte. Es war außerdem die Phase, in der der Internet Explorer dominierte und scharfe Konkurrenz vom Firefox bekam. Das nur als Kontext, damit ihr die Idee hinter dem ersten Icon etwas besser verstehen könnt. Denn mit dem heutigen „Swoosh“ hat das nichts zu tun.

Stattdessen wollte man auf einen Mix aus Raumschiff und Rakete setzen, der von der Erde abhebt. Auf den folgenden Bildern könnt ihr sehen, wie man sich das damals vorgestellt hat.

When we introduced Chrome back in 2008, our goal was to build a browser that was fast and easy to use, and nothing better represented speed than a rocket ship! But our team decided to move away from a literal rocket ship in the end, and came to a design that looked approachable and clickable that still captured the spirit of Google.