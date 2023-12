Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kamen im November auf viele Smartphones

Es ist für viele Nutzer von Android zur netten Gewohnheit geworden, dass das Betriebssystem mehrmals pro Monat im Hintergrund aktualisiert wird und zum Teil an der Oberfläche sichtbare neue Funktionen mitbringt. Dank der immer weiter steigenden Modularität konnten die Google System Updates geschaffen werden, auf die wir zum Abschluss der November-Wellen wie üblich zurückblicken. Der November hatte viele interessante Dinge zu bieten.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates im Monat November auf Verbesserungen rund um den Google Play Store.

Hier nun die Updates für den November Oktober, die Google in ganzen neun Wellen ausgerollt hat. Die neue Darstellungsform sortiert nicht mehr nach Kategorie, sondern nach der Update-Welle und erst darunter bei Bedarf in Kategorien. Dementsprechend ist auch unsere Darstellung verändert, bietet aber einen ähnlich guten Überblick. Und so finden sich auch in diesem Monat wieder einige interessante Neuerungen in diesem Update, das bereits für erste Nutzer ausgerollt wurde.









Android WebView, Version 120 (29.11.2023) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play Store Version 38.6 (27.11.2023) [Smartphone] Sie können jetzt auf den Play Store-Startseiten die wöchentlichen Play Points-Belohnungen sehen. Google Play-Systemupdate (27.11.2023) [Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Verbindungsoptionen, die Netzwerknutzung, die Sicherheit, die Stabilität und die Aktualisierbarkeit.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste. Google Play-Dienste, Version 23.46 (22.11.2023) Systemverwaltung [Smartphone] Mit der Funktion „Umfragen zur Zufriedenheit“ können Sie Umfragen abrufen, um die Google-Funktionen auf Ihrem Smartphone zu bewerten. Android System Intelligence T.38/U.13 (21.11.2023) [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Sprachpaket für die Spracherkennung. Google Play Store-Version 38.5 (20.11.2023) [Smartphone] Nach der Installation einer App können Sie jetzt noch mehr entdecken. Sie erhalten ab sofort an neuen Orten im Google Play Store App-Empfehlungen, die auf der App basieren, die Sie gerade installiert haben.

[Smartphone] Unterstützung neuer Schaltflächen, um redaktionelle Seiten interaktiver zu gestalten. Google Play-Dienste, Version 23.45 (15.11.2023) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für maschinelles Lernen oder KI in ihren Apps.

[Smartphone] Bordkarten und SMART Health Cards können Wallet jetzt hinzugefügt werden, indem ein QR-Code gescannt wird.

[Smartphone] Bordkarten und SMART Health Cards können Wallet jetzt hinzugefügt werden, indem ein QR-Code gescannt wird. Geräteverbindung [Wear] Benachrichtigung zum Aktivieren von Back-ups auf Wear-Geräten. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung des Datenschutzes.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen in den Bereichen Systemverwaltung und diagnosebezogene Dienste. Google Play Store Version 38.4 (13.11.2023) [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Google Play Protect bietet zusätzlichen Schutz vor Missbrauch von Berechtigungen.

[Smartphone] Nutzer können jetzt Apps auf verbundenen Geräten automatisch über Werbung installieren, wenn sie im Play Store suchen. Google Play-Dienste, Version 23.44 (08.11.2023) Dienstprogramme [Auto, Smartphone] Wenn Felder für E-Mail-Adressen erkannt werden, werden sie von „Autofill mit Google“ mit den E-Mail-Adressen von gespeicherten Nutzernamen ausgefüllt. Wallet [Smartphone] Nutzer können jetzt ihre Unternehmens-ID in Google Wallet digitalisieren.

[Smartphone] Nutzer werden informiert, wenn bei Karten in ihrer Wallet App eine Identitätsbestätigung erforderlich ist. Google Play Store Version 38.3 (06.11.2023) [Smartphone] In den Suchergebnissen wird ein Symbol angezeigt, über das Sie direkt zur App oder zum Spiel gelangen.

[Smartphone] Neue Funktion zum Deinstallieren von Apps auf verbundenen Geräten.

[Smartphone] Das Design der Google Play Protect-Informationskarten wurde aktualisiert.

[Smartphone] Neue Aufforderung, die bei der Vorregistrierung für eine App daran erinnert, Benachrichtigungen zu aktivieren. Google Play-Dienste, Version 23.43 (01.11.2023) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in Bezug auf Analytics und Diagnose in ihren Apps. Systemverwaltung [Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten, durch die sich die Aktualisierbarkeit verbessert.

