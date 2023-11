Wear OS: Ein echter Hingucker am Handgelenk – Watch Face zeigt die Uhrzeit in schicker Textform

Mit Googles Smartwatch-Plattform Wear OS lässt sich die Darstellung auf der Smartwatch sehr leicht anpassen und dank der Wear OS Watch Faces auch vollständig austauschen. Heute stellen wir euch ein Watch Face vor, das durch eine alternative Darstellung der Uhrzeit perfekt in die lose Serie der Hingucker am Handgelenk passt. Die Uhrzeit wird in Zahlworten dargestellt.



Im Google Play Store gibt es eine sehr große Auswahl an Ziffernblättern für die Smartwatch-Plattform Wear OS, wobei sich die meisten aber eher farblich oder im Schriftstil von der Konkurrenz abheben, statt wirklich etwas Neues zu bieten. Daher zeigen wir in unserer losen Serie der ‚Hingucker am Handgelenk‘ immer wieder Watch Faces, die auf alternative Darstellungen, sehr schicke Designs oder durchdachte Lösungen setzen.

Beim Ziffernblatt „AWF Lines: Text Watch Face“ ist der Name Programm und zeigt gleich, worum es geht. Statt die aktuelle Uhrzeit mit Ziffern oder Zeigern darzustellen, setzt die App nahezu vollständig auf eine Textdarstellung. Die Uhrzeit besteht dann aus zwei Zahlworten, die untereinander dargestellt werden. Das gilt für die Stunde und die Minute, aber auch die Sekunden könnt ihr ablesen. Diese schlängeln sich einmal im Kreis um das Display herum und sorgen für die visuelle Auflockerung des Displays.

Weitere Informationen des Ziffernblatts wie etwa das Datum oder der Akkustand werden in typischer Form gezeigt und setzen (glücklicherweise) nicht auf die Zahlworte. Denn das würde nicht nur zu weit führen, sondern wohl auch zu viel Platz auf dem Display einnehmen. Natürlich lassen sich auch Komplikationen einfügen, die ebenfalls in üblicher Form gezeigt werden.









Das Watch Face lässt sich stilistisch ein wenig anpassen, bleibt aber grundsätzlich bei der dargestellten Variante. Ihr habt unter anderem die Wahl zwischen der 12-Stunden oder 24-Stunden-Darstellung. Im Ambient-Modus für das ständig sichtbare Display verzichtet man auf die Sekundendarstellung, sodass die Anzeige nur einmal pro Minute geändert werden muss. Ich denke, dass das eine sehr schöne Darstellung ist.

Das Ziffernblatt kostet im Google Play Store derzeit 99 Cent und ist diesen Preis meiner Meinung nach auf jeden Fall wert. Wer sich für das Watch Face interessiert und diesen Betrag nicht zahlen möchte, kann aber auch einfach etwas Geduld haben und regelmäßig bei unseren Play Store-Aktionen vorbeischauen. Denn etwa alle zwei bis drei Monate steht das Watch Face für einige Tage kostenlos zur Verfügung.