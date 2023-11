Google Play Best of 2023: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Spiele des Jahres 2023

In wenigen Wochen ist das Jahr 2023 zu Ende und in diesen Tagen schießen die ersten Jahresrückblicke aus dem Boden – auch rund um Android. Das Team des Google Play Store blickt auf die vergangenen Monate zurück und hat aus den Aufsteigern, Neuankömmlingen und populären Entwickler-Erzeugnissen die Besten Android-Spiele 2023 gekürt, die über den Google Play Store bezogen werden können – sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps. Hier geht es zu den besten Apps 2023.



Im Folgenden findet ihr die von Google auf dieser Seite aufgelistete besten Android-Spiele des Jahres 2023. Es gibt kein echtes Ranking, denn tatsächlich hat man pro Kategorie nur einen einzigen Titel aufgeführt und damit eine recht übersichtliche Liste mit wenigen Einträgen veröffentlicht. Eine Ausnahme bildet die Auflistung der Play Pass-Spiele.

Im Jahr 2023 gab es mehr Möglichkeiten als je zuvor, unsere Lieblingsgames zu spielen – wir haben TV-Adaptionen, von Spielern erstellte Inhalte oder plattformübergreifende Formate gesehen. Zu den Top-Games gehörten Originale, neu interpretierte Favoriten und unerwartete Highlights, die Menschen zusammengebracht und die Grenzen des Möglichen erweitert haben. Hier sind die besten Games aus 2023.

In den Listen finden sich sowohl Neuzugänge als auch bereits seit längerer Zeit sehr populäre Spiele. Vielleicht ist ja dennoch für den einen oder anderen Nutzern etwas dabei, das interessant ist und bisher verpasst worden ist. Es gibt sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Spiele in der Liste, die in diesem Jahr insgesamt eher kurz ausgefallen ist.

Das beste Spiel 2023

„Honkai: Star Rail“ hat uns gleich bei unseren ersten actiongeladenen Momenten an Bord des Astral Express den Atem geraubt. Dieses rundenbasierte Science-Fiction-Spektakel wurde dank der ausgezeichneten inhaltlichen Tiefe, der fantastischen, starken Bilder und eines durchdachten Spieldesigns schnell zu unserem besten Spiel des Jahres. Jede neue erkundete Welt ist spektakulärer als die vorherige.

Du wirst von der Anime-Optik und den Charakteren begeistert sein – aber das Game bietet mehr als nur schöne Bilder. Durch die Hintergrundgeschichten der Charaktere wird Spannung aufgebaut, und auch das innovative Kampfsystem ist leicht zu erlernen. Das Ergebnis: Tolle Unterhaltung für eingefleischte und neue Rollenspiel-Fans gleichermaßen. „Honkai: Star Rail“ sollte in keiner Game-Sammlung fehlen.

Bestes Multiplayer-Spiel

Bestes Casual-Game

Bestes Indie-Spiel

Beste Story

Bestes fortlaufendes Spiel

Das beste Spiel für den PC

Das beste Spiel für Chromebooks









Die besten Spiele im Google Play Pass

