Google Play Best of 2023: Von Google ausgewählt – das sind die besten Android-Apps des Jahres 2023

Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende und es beginnt die Hochsaison der Jahresrückblicke – auch bei Android bzw. im Google Play Store. Das Team des Play Store blickt auf die vergangenen zwölf elf Monate zurück und hat aus den Aufsteigern, Neuankömmlingen und populären Entwickler-Erzeugnissen die Besten Android-Apps 2023 gekürt, die über den Google Play Store bezogen werden können. Allesamt kostenlos und somit frei zum herunterladen, teilweise aber mit In-App-Abos.



Im Folgenden findet ihr die von Google gekürten besten Android-Apps des Jahres 2023. In der deutschen Version, die in Kürze auf dieser Seite Online gehen sollte, gibt es Kategorisierung, keinen klaren Gewinner und auch keinen echten Anhaltspunkt, warum diese Apps ausgewählt wurden – was in der US-Version etwas anders aussieht. Weil die deutsche Version noch nicht verfügbar ist, findet ihr an dieser Stelle vorerst die internationalen Gewinner. Sobald die deutsche Variante verfügbar ist, wird der Artikel entsprechend aktualisiert.

Heute feiern wir ihren Erfolg mit den Best of 2023 Awards von Google Play, einer Zusammenfassung der besten Apps, Spiele und Bücher bei Play. Um die diesjährigen Trends widerzuspiegeln, haben wir neue Auszeichnungskategorien eingeführt, die hilfreiche Apps mit der neuesten Technologie (wie „Best with AI“ und „Best Game for Good“) sowie Erlebnisse würdigen, die auf einer Vielzahl von Geräten gut funktionieren (wie z. B „Beste Multi-Geräte-App und bestes Spiel“ und „Beste für Google Play-Spiele auf dem PC“ ) .

In den Listen finden sich sowohl Neuzugänge als auch bereits seit längerer Zeit sehr populäre Apps. Vielleicht ist ja dennoch für den einen oder anderen Nutzern etwas dabei, das interessant ist und bisher verpasst worden ist. Für jede Kategorie gibt es in diesem Jahr zwei oder mehr Gewinner, wobei eine jeweils die beste App aus diesem Bereich stellt und die zweite (manchmal auch mehr) eine „lobende Erwähnung“ erhält.









Die beste Android-App des Jahres

Als unsere beste App des Jahres 2023 teilt Imprint: Learn Visually mundgerechte Lektionen, die visuelles Geschichtenerzählen nutzen, um Konzepte zum Leben zu erwecken. Entdecken Sie die Welten der Psychologie, Geschichte, Gesundheit, Technologie und mehr auf völlig neue Weise.

Beste Multigeräte-App

Ganz gleich, ob Sie Ihre Lieblingsmusik in der Küche, auf dem Weg zur Arbeit oder auf einer Wanderung hören: Spotify glänzt, wenn es darum geht, reibungslos auf allen Geräten zu funktionieren. Wir lieben die Möglichkeit, die Wiedergabe auf einem anderen Gerät fernzusteuern und Titel oder Episoden für die Offline-Wiedergabe herunterzuladen.

Die spaßigste App

Persönliches Wachstum

Beste Alltags-App

Bestes App-Juwel









Beste KI-App

Beste App für Familien

Beste App für immer

Beste App für Uhren

Beste App für Tablets

Beste App für Chromebooks









Beste App für Google TV

Beste App für Android Auto

