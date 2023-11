Black Friday: Die besten Google-Aktionen im Überblick – (Google Store, Amazon, Media Markt, Saturn, Fotos, Abos)

Auch am Sonntag ist noch Black Friday Wochenende und damit der inoffizielle Beginn der großen Shoppingsaison, die bis Weihnachten und manchmal auch darüber hinaus reichen wird. Die meisten Händler haben ihre Aktionen schon vor mehreren Tagen gestartet und verlängern sie natürlich auch über das Black Friday-Wochenende. Wir fassen an dieser Stelle die besten Aktionen für Google-Nutzer zusammen. Es gibt viele smarte Rabatte.



Es ist Black Friday-Wochenende und damit vielfach die größten Shoppingtage des Jahres, denn praktisch alle großen Händler locken mit Rabatten und auch rund um Google gibt es einige Aktionen, die ihr bei Bedarf auf jeden Fall mitnehmen solltet. Wir haben euch hier im Blog schon über die wichtigsten/besten Aktionen informiert, sodass es hier nur einen schnellen Überblick über die wichtigsten Angebote gibt. Schaut mal rein, ob etwas für euch dabei ist.

Aktionen in den Google Stores

Rund um die Google-Produkte gibt es sowohl im deutschen Google Store als auch im Google Brand Store bei Amazon starke Rabatte auf die Pixel-Smartphones, Nest Smart Home, Fitbit, Chromecast und einige weitere Produkte. Die Aktionen wechseln sich immer wieder, sodass eine Auflistung an dieser Stelle nicht viel Sinn ergibt. Immer wieder gibt es interessante Bundles, wie etwa kostenlose Kopfhörer zu den ohnehin schon vergünstigten Smartphones. Empfehlenswert ist sicherlich der Blick auf das Pixel 7a, das in diesen Tagen sehr günstig zu haben ist.

» Alle Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Aktionen im Google Store

Smarte Aktionen bei Amazon

Wenn es einen Händler gibt, der jeden Feiertag mitnimmt und auch den Black Friday umfassend zelebriert, dann ist es Amazon. Beim Onlinehändler gibt es in diesen Tagen Millionen von Artikeln deutlich reduziert – darunter natürlich auch die smarte Hardware vom Fire TV Stick über die Fire-Tablets und Echo Smart Speaker bis hin zu Smart Home-Produkten, Kindle und vieles mehr. Wir haben euch die wichtigsten Aktionen allesamt in diesem Artikel aufgelistet, aber schaut doch einfach selbst bei Amazon:

» Alle Black Friday-Aktionen bei Amazon

» Amazon-Geräte stark reduziert

Smarte Aktionen bei Media Markt / Saturn

Auch die beiden Onlinehändler Media Markt und Saturn laden zu ihren Black Friday-Tagen und haben quer durch das Sortiment die Preise recht deutlich gesenkt. Nicht nur auf smarte Produkte gibt es die Rabatte, sondern auch auf Haushaltsgeräte, Mobilfunktarife und vieles mehr. Schaut mal herein.

» Black Friday bei Media Markt

» Black Friday bei Saturn

Fotobuch-Rabatt bei Google Fotos

Bei Google Fotos bekommt ihr nur noch wenige Tage 25 Prozent Rabatt auf Fotobücher und Leinwanddrucke. Außerdem kostenlosen Versand auf Bildabzüge ab einer Bestellsumme von 15 Euro. Das solltet ihr bei Bedarf auf jeden Fall mitnehmen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Android Auto-Dongles

Wer Android Auto kabellos nutzen möchte, dies das eigene Infotainment-System aber nicht unterstützt, kann sich mit den Dongles von AAWireless oder Ottocast behelfen. Beide sind zum Black Friday bei Amazon deutlich rabattiert zu haben. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Wear OS Watch Faces bis zu 60 Prozent rabattiert

Wer sich zum Black Friday und darüber hinaus ein neues Ziffernblatt für die Wear OS Smartwatch gönnen möchte, sollte in diesen Tagen bei WatchFace-Designs im Play Store vorbeischauen. Dort bekommt ihr alle Watch Faces um bis zu 60 Prozent günstiger oder gar gratis. Wir haben sie euch bereits ausführlich vorgestellt.

» WatchFace-Designs Ziffernblätter im Google Play Store









Drei Monate Amazon-Abos gratis

Wer noch die passende musikalische Untermalung für die nächsten drei Monate benötigt, kann sich auch diese zum Black Friday sichern. Denn nur jetzt bekommt ihr drei Monate Amazon Music Unlimited gratis sowie drei Monate Audible Hörbücher und Podcasts gratis. Für beide Angebote gilt, dass ihr diese in den letzten Monaten nicht aktiv genutzt haben dürft. Außerdem handelt es sich dabei um Probe-Zeiträume. Ihr könnt die Abos bei Bedarf sofort nach Abschluss wieder kündigen, erhaltet aber weiterhin die drei Monate ohne einen Cent zu bezahlen.

Nehmt das auf jeden Fall mit, wenn ihr für diese Angebote berechtigt seid. Es entstehen keine Kosten.

» Amazon Music Unlimited drei Monate Gratis

» Drei Monate Audible gratis

