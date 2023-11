Android Auto: Neue Google Maps Navigation wird jetzt ausgerollt – bringt neue Anordnung (Screenshot)

In der Umgebung von Android Auto gehört die Google Maps Navigation sicherlich zu den meistgenutzten Anwendungen. Erst vor wenigen Monaten haben die Designer der App eine neue Oberfläche mit einer Seitenleiste spendiert und jetzt wird eine weitere Adaption ausgerollt. Diese ändert die Positionierung der restlichen Elemente und soll für mehr Übersicht sorgen.



Die Google Maps-Oberfläche wird unter Android Auto sehr häufig verwendet und dürfte trotz Touch eine gewisse Form des Muskelgedächtnis fördern, um die Funktionen schnell zu bedienen – unter anderem deswegen sind Änderungen am Design eher selten. Nachdem es im August eine neue Seitenleiste gegeben hat, gibt es jetzt einige kleinere Anpassungen an den restlichen Elementen der Oberfläche. So hat man die Abstände zwischen den beiden großen Widgets vergrößert und auch in der Seitenleiste einige Abstände angepasst.

Außerdem fällt auf, dass die Informationen im unteren Steuerwidget leicht verändert wurden. So wird die Zeit bis zur Ankunft am eingestellten Ziel noch einmal deutlich größer und fett geschrieben und auch die Positionierung der Entfernung sowie der erwarteten Ankunftszeit wurde verschoben. An den weiteren Elementen gibt es mögliche Detailänderungen, die sich aber durch die unterschiedlichen Displaygrößen und App-Versionen ergeben können.

Das aktuelle Design wird mit Google Maps v11.104.0100 unter Android Auto v10.8 ausgerollt.

