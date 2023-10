Chromebook Plus: Diese Chromebooks erhalten in Kürze das globale Betriebssystem- und Feature-Update (Liste)

Vor wenigen Tagen hat Google die neue Chromebook-Art Chromebook Plus angekündigt und im Zuge dessen auch eine Handvoll neuer Geräte vorgestellt. Doch das neue Konzept soll nicht nur auf kommende Geräte angewendet werden, sondern auch auf einige Geräte, die sich bereits am Markt befinden. Jetzt hat man eine Liste von Chromebooks veröffentlicht, die ab nächster Woche ein Betriebssystemupdate erhalten werden.



Google will es Chromebook-Käufern so einfach wie möglich machen, passende Geräte zu finden und sich im mittlerweile recht großen Gerätedschungel zurechtzufinden. Daher hat man vor wenigen Tagen die neue Kategorie Chromebook Plus angekündigt, die eine Reihe von Minimalanforderungen erfüllen müssen. Die folgenden Spezifikationen müssen erreicht werden, um in die Plus-Kategorie zu fallen.

CPU: Intel Core i3 12th Gen or above, or AMD Ryzen 3 7000 series or above

Zusätzlich zur Hardware werden die Geräte eine integrierte KI für perfekte Kamerabilder enthalten, den Nutzern Zugriff auf den magischen Editor von Google Fotos geben und viele weitere Software-Features bieten, die wohl auch vom Vertriebsland abhängig sein werden. Als Beispiel nennt man auch drei Monate Adobe Photoshop Express-Abo kostenlos für Chromebook Plus-Nutzer.

Ab dem 17. Oktober wird man auch einige bereits am Markt befindliche Geräte mit einem globalen Betriebssystemupdate versorgen, dass diesen die Software-Vorteile mitbringen soll.









Diese Chromebooks erhalten das Update

Hersteller Gerätename Acer Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH) Acer Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN) Acer Acer Chromebook Spin 714 (CP714-2W, CP714-2WN) Acer Acer Chromebook 516 GE (CBG516-1H) Acer Acer Chromebook Vero 514 (CBV514-1H, CBV514-1HT) ASUS ASUS Chromebook CM34 Flip (CM3401) ASUS ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601) Dell Dell Latitude 5430 Chromebook Dell Dell Latitude 5430 2-in-1 Chromebook Framework Framework Laptop Chromebook Edition HP HP Chromebook 15,6″ 15a-nb0xxx (xxx: 001~999) HP HP Chromebook x360 14″ (14c-cd0xxx) (xxx: 001~999) HP HP Dragonfly Pro Chromebook HP HP Elite Dragonfly Chromebook HP HP Elite c640 14″ G3 Chromebook HP HP Elite c645 G2 Chromebook Lenovo Lenovo Flex 5i Chromebook 14″ (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (14″, 7) (IP Flex 5 Chrome 14IAU7) Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook 16″ Lenovo Lenovo Slim 3i Chromebook 14″ Lenovo IdeaPad Slim 3i Chromebook (14″, 8) Lenovo Lenovo ThinkPad C14 Chromebook Lenovo Lenovo 5i Chromebook 16″ Lenovo IdeaPad 5i Chromebook (16″, 7) Lenovo Lenovo 14e Chromebook Gen 3

