25 Jahre Google: Google-Doodle zum 25. Geburtstag des Unternehmens – alte Logos, Infos und Meilensteine

Am heutigen 27. September feiert Google Geburtstag. Offiziell zelebriert man heute 25 Jahre Google und schaltet zu diesem nicht halbrunden Geburtstag natürlich wieder ein Doodle. Diesmal bezieht man sich natürlich auf sich selbst und schafft einen kleinen Logo-Rückblick auf der Startseite. Man beginnt beim ersten Logo, das damals nur wenige Menschen gesehen haben und animiert dieses bis zur heutigen Version.



Das heutige Google-Doodle zum 25. Geburtstag des Unternehmens ist ein Rückblick für sich selbst, den man bisher in der Form noch nicht gegeben hatte: Beim Aufruf der Google-Startseite werden die Nutzer heute von einem Logo begrüßt, das in der Form damals nur von vergleichsweise wenigen Nutzern gesehen wurde. In einer recht schnellen Animation wechselt man dann zwischen den einzelnen Varianten, bis man bei der heute genutzten Version ankommt. Am Ende folgt dann doch noch eine Doodle-Variante, bei der man die beiden O durch die 25 ersetzt.

Wer sich diesen Logo-Rückblick noch einmal etwas genauer ansehen möchte, kann das in unserem Artikel mit dem Logo-Rückblick tun. Dort findet ihr außerdem die Darstellung auf den jeweiligen Startseiten, die sich noch häufiger geändert haben als das Logo selbst.

Googles Logo-Beschreibung:

Das heutige Doodle feiert das 25-jährige Bestehen von Google. Und obwohl wir bei Google auf die Zukunft ausgerichtet sind, können Geburtstage auch ein Anlass zum Nachdenken sein. Machen wir einen Spaziergang in die Vergangenheit, um zu erfahren, wie wir vor 25 Jahren geboren wurden … Seit 1998 hat sich viel verändert – darunter auch unser Logo, wie es im heutigen Doodle zu sehen ist – aber die Mission ist dieselbe geblieben: die Informationen der Welt zu organisieren und sie allgemein zugänglich und nützlich zu machen. Milliarden Menschen auf der ganzen Welt nutzen Google zum Suchen, Verbinden, Arbeiten, Spielen und für VIELES mehr! Vielen Dank, dass Sie sich in den letzten 25 Jahren mit uns weiterentwickelt haben. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam zu sehen, wohin uns die Zukunft führt.









Am 27. September 1998 haben die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin den offiziellen Startschuss für die Websuche gegeben, die sich in den folgenden Monaten sehr schnell verbreitet hatte und den damals etablierten Suchmaschinen sehr schnell Konkurrenz gemacht hat. Tatsächlich gegründet wurde das Unternehmen Google Inc. aber schon drei Wochen vorher, am 4. September 1998. Die Domain google.com wurde sogar schon ein Jahr vorher registriert und ist seit 15. September 1997 im Besitz des damals noch gar nicht gegründeten Unternehmens.

Wir haben euch in den letzten Wochen bereits sehr viele Einblicke in die Geschichte des Unternehmens gegeben und eine Reihe von Hintergrundgeschichten veröffentlicht, mit denen jeder Interessierte gute zweieinhalb Jahrzehnte zurückreisen kann. Wer am heutigen Geburtstag damit glänzen möchte, die Herkunft der Bezeichnung „Google“ zu kennen, sollte einfach einen Blick in diesen Artikel werfen.

