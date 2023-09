Google feiert Geburtstag: So hat sich das Logo in den letzten 25 Jahren immer wieder verändert (Galerie)

In diesen Tagen gibt es bei Google viel zu feiern, denn wir zelebrieren 25 Jahre Google und blicken anlässlich dessen auch ein wenig zurück. Das weltbekannte Logo hat sich im Laufe des letzten Vierteljahrhunderts tatsächlich mehrfach geändert und wurde immer wieder angepasst, modernisiert und wurrde im Vergleich zur ersten Variante deutlich adaptiert. Eine kleine Logo-Chronik von 1997 bis heute.



Das Google-Logo gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten und wertvollsten Bildmarken der Welt und ist nach Angaben aus dem Jahr 2019 bis zu 300 Milliarden Dollar wert. Es gibt wohl nur sehr wenige Menschen, die das Logo nicht kennen bzw. nicht dem Unternehmen oder einem Produkt zuordnen könnte. Umso überraschender ist es, dass das Logo in den vergangenen 25 Jahren mehrfach geändert wurde – teilweise sogar drastisch. In der Anfangszeit trat man tatsächlich mit einem völlig anderen Logo auf, aber der reine Schriftzug „Google“ war von Beginn an dabei – zumindest seitdem das Projekt BackRub beendet wurde.

Bis zum heutigen Logo hat es dennoch viele Jahre gedauert und auch die heute bekannte Version ist mit Sicherheit nicht für die Ewigkeit gemacht, obwohl es auf den ersten Blick sehr zeitlos wirkt und auf absehbare Zeit nicht mehr angetastet werden müsste. Aber so wie die Oberflächen der vielen Produkte immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden, gilt das auch für das Logo hinter der berühmten Marke. Tatsächlich könnte auch das Logo einen Anteil am Erfolg des Unternehmens haben.

An den letzten Wechsel des Google-Logos können sich vermutlich noch viele Nutzer erinnern, denn dieser wurde auf der Startseite mit einem besonderen Doodle zelebriert: In diesem war das alte, bzw. bis zu diesem Zeitpunkt aktuelle, Google-Logo zu sehen und wurde dann plötzlich von einer Hand weggewischt. Anschließend tauchte das neue Logo auf, das natürlich grundähnlich ist, aber dennoch eine vollständig andere Schriftart verwendet. Ihr findet die Animation im aktuell letzten Part der folgenden Galerie.









Google-Logo 1997

Kaum zu glauben, aber mit diesem vorläufigen Google-Logo ist die Websuche an den Start gegangen. Im Gegenzug zum BackRub-Logo ein großer Fortschritt und es spiegelt den Zeitgeist wider, da es vermutlich mit WordArt oder einem ähnlichen Tool entworfen wurde. Alles musste 3D sein. Bunt war das Logo aber schon immer, wenn auch in einer nicht ganz so vorteilhaften Farbgebung.

Google-Logo 1998

Mit dem offiziellen Start der Suchmaschine gab es ein Logo, das dem heutigen schon deutlich näher kommt, denn wir blicken auf aufrecht stehende Buchstaben. Die bekannten Google-Farben waren bereits vorhanden, allerdings in einem anderen Farbton. Außerdem kam der Schatten dazu, der uns viele Jahre begleiten sollte.

Google-Logo 1999 #1

Im Jahr 1999 wurde auf die heute bekannte Farbgebung gesetzt, wenn natürlich auch wieder in anderen Farbtönen. Allein die Reihenfolge der Farben machte schon sehr viel aus, wie man im Vergleich sehen kann. Außerdem hatte man sich kurzzeitig ein Ausrufezeichen hinter das Logo gesetzt, was man sich wohl von Yahoo! abgeguckt hat. Kurzzeitig gab es auch ein Beta-Label, wie auf dem ersten Artikelbild zu sehen, aber das hatte man schnell wieder entfernt. Später war es in vielen Google-Produkten für teils längere Zeiträume zu finden.









Google-Logo 1999 #2

Noch im selben Jahr gab es erneut ein verändertes Logo, bei dem erstmals die Schriftart Catull zum Einsatz kam, die das Logo über viele Jahre geprägt hat. Besonders gut sichtbar am schrägen e sowie dem kleinen g. Das Ausrufezeichen hat man wieder entfernt. Dieses Logo ist tatsächlich das am längsten verwendete in der bisherigen Geschichte und hat das Unternehmen während seines rasanten Aufstiegs begleitet.

Google-Logo 2010

Nach über 10 Jahren gab es eine kleine Anpassung des Logos, das nicht mehr zeitgemäß war. Der 3D-Effekt wurde stark zurückgenommen, der Schatten entfernt und insgesamt wurden die Farben etwas aufgehellt. Diesen Wechsel dürften die meisten Nutzer nicht bewusst mitbekommen habe.

Google-Logo 2013

Im Jahr 2013 gab es schon wieder ein neues Logo, das diesmal alle 3D-Effekte vollständig entfernt hat. Es war der Beginn der flachen Designs, die bis heute viele Betriebssysteme und Apps prägen. Das Logo könnte in der Form mit vier Farben gezeichnet werden, da es keinerlei Farbverläufe oder Schattierungen mehr gab. Lediglich die bekannte Schrift erinnert noch an die zuvor verwendeten Logos. Kurz darauf gab es übrigens noch einmal kleine Änderungen im Detail.

Google-Logo seit 2015

Der Wechsel im Jahr 2015 wurde von Google groß inszeniert (siehe folgendes Video) und dürfte von jedem Nutzer bemerkt worden sein. An den Farben und der Darstellung hat sich nichts geändert und eigentlich wurde nur die Schriftart ausgetauscht, aber das ist bei den markanten Google-Buchstaben eben doch ein sehr großer Wechsel. Das G ist nun deutlich präsenter, die o’s sind nicht mehr schräg gestellt, das kleine g verwendete eine völlig andere Darstellung, das l ist nur noch ein senkrechter Strich und nur das kleine e hebt sich durch die Schrägstellung etwas ab. Dabei handelt es sich übrigens um das Lenovo-e.







So wurde das bis heute verwendete Logo im Jahr 2015 eingeführt. Es dürft viele Menschen damals überrascht haben, als das vertraute Logo plötzlich weggewischt wurde. Für mich einer der spannendsten und auch gelungensten Logo-Wechsel der letzten Jahre. Ist doch immer wieder interessant, wie weit man einen einfachen Schriftzug mehrfach anpassen kann, ohne dass es den Wiedererkennungswert verliert.

Eine kurze Geschichte des Logos gibt es übrigens auch direkt in der Google Websuche, wenn ihr Geschichte des Google-Logos als Suchanfrage eingebt. Allerdings ist diese nicht vollständig, enthält dafür aber kurze Beschreibungen. Und wie die Bezeichnung „Google“ entstanden ist, auf der das Logo ja ganz offensichtlich basiert, findet im folgenden Artikel interessante Einblicke in dessen Entstehung sowie der Bedeutung des Wortes.

