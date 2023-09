Android: Die neue Fitbit-App ist endlich da – Google gibt Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung (Video)

Google hat vor wenigen Tagen mit dem Rollout der neuen Fitbit-App begonnen, die sich auf Android-Smartphones völlig neu aufstellt und eine an die Google-Designsprache angelehnte Oberfläche erhält. Um den Nutzern die neue App schmackhaft zu machen, hat man jetzt eine Reihe von Tipps und Möglichkeiten veröffentlicht, die sich mit dieser neuen App nutzen lassen. Hier findet ihr die besten Google-Tipps für Fitbit.



Mit der neu gestalteten Fitbit-App für Android kommt nicht nur ein neues Design, sondern auch eine veränderte Navigation, die sich in die drei Bereiche „Heute“, „Training“ und „Für dich“ aufteilt. Weil man schon sehr bald mindestens ein neues Fitbit-Produkt vorstellen wird, will man natürlich auch die App auf Vordermann bringen und darauf hoffen, dass sich die Nutzer begeistert zeigen. Hier findet ihr fünf Tipps und Möglichkeiten, um alles aus der neuen App herauszuholen.

Passen Sie an, auf welche Informationen Sie sich konzentrieren, um Ihre Ziele zu erreichen Um die angezeigten Statistiken anzupassen, tippen Sie oben auf der Registerkarte „Heute“ auf „Bearbeiten“. Dann können Sie Ihren Fokus basierend auf Ihren persönlichen Zielen wählen – ob es darum geht, sich mehr zu bewegen, besser zu schlafen, mit Stress umzugehen oder irgendetwas dazwischen – und die Statistiken sehen, die am wichtigsten sind.

Gehen Sie zur neuen Registerkarte „Trainer“, um ein Training für Sie zu finden

Filtern Sie Workouts schnell nach Trainingstyp, Dauer, erforderlicher Ausrüstung, Trainer und mehr, damit Sie sich so bewegen, wie Sie sich bewegen möchten. Es gibt auch neue Inhalte, die Ihre Routine aufpeppen und Ihren Geist und Körper fit halten. Und Ihr Fitbit Premium-Abonnement schaltet noch mehr Inhalte wie HIIT-Kurse, Tanz-Cardio-Kurse und neue Workouts von Alo Moves und Tone It Up frei .