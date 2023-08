Google Flüge: Die Flugsuchmaschine informiert über den besten Zeitpunkt zum Buchen + Tiefpreis-Alarm

Mit dem Portal Google Flüge ist Google schon seit langer Zeit im Bereich der Flugsuche tätig, die sowohl als eigenständiges Produkt als auch innerhalb der Websuche zur Verfügung steht. So wie in jedem Jahr gibt es pünktlich zum Ende der Urlaubszeit ein größeres Update, das sich in diesem Jahr rund um die Kosten dreht: Die Algorithmen sollen den Nutzern den besten Zeitpunkt zum Buchen verraten oder über einen günstigen Preis informieren.



Die Google Flugsuche zeigt recht viele Informationen zu den angebotenen Flügen und hält schon seit längerer Zeit einen Preisverlauf bereit, mit dem sich der Kaufpreis eines Tickets abschätzen oder einordnen lässt. Man wird darüber informiert, ob ein Preis derzeit eher hoch oder eher niedrig ist. Ein neues Update informiert nun darüber, wann die beste Zeit zum Buchen ist. Es wird ein konkretes Datum angegeben, das natürlich ebenfalls auf den Erfahrungswerten basiert und detaillierter beschrieben werden kann.

Wer die Preise nicht selbst verfolgen möchte, kann sich bei aktivem Login im Google-Konto nun auch per E-Mail darüber informieren lassen, wenn der Ticketpreis signifikant gesunken ist. Dafür lässt sich entweder ein spezieller Zeitraum auswählen oder ihr könnt bei hoher Flexibilität auch angeben, dass ihr im Laufe der kommenden 3 bis 6 Monate über günstige Preise informiert werdet.

