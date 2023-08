Chandrayaan-3: Google-Doodle zelebriert erfolgreiche Landung auf dem Südpol des Mondes (durch Indien)

Heute schaltet Google in vielen Ländern dieser Welt ein Google-Doodle für Chandrayaan-3 – einer der seltenen Fälle abseits von globalen Sportveranstaltungen, bei denen man ein aktuelles Thema aufgreift. Bei Chandrayaan-3 handelt es sich um eine indische Raumsonde, der am gestrigen Tag ein riesiger Erfolg gelungen ist: Als erste Sonde ist diese auf der Südseite des Mondes gelandet.



Es gibt einen neuen Wettlauf zum Mond und als erst viertes Land überhaupt, ist es Indien am gestrigen 23. August gelungen, auf dem Mond zu landen. Zwar „nur“ mit einer Sonde, nämlich Chandrayaan-3, aber dennoch ist das ein riesiger Erfolg und die erste Landung auf der Südseite des Mondes. In den nächsten 12 Tagen kann die Sonde dort Forschungsarbeiten durchführen und könnte viele neue Erkenntnisse zu unserem Trabanten sammeln.

Das heutige Google-Doodle für Chandrayaan-3 zeigt den gut schlafenden Mond, da dieser über viele Jahre von den Menschen in Ruhe gelassen wurde, und die landende indische Sonde. Zuerst ist der Mond ein wenig überrascht, denn dort ist bisher noch niemand gelandet, aber anschließend scheint er sehr glücklich über den Besuch zu sein. Und anschließend meldet sich unsere Erde, die den Mond Willkommen heißt. Die Erde ist dabei übrigens so gedreht, dass der indische Subkontinent im Zentrum steht.

Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass nur wenige Tage zuvor eine weitere Weltraumnation eine Landung auf dem Mond versuchte, die – trotz aller wissenschaftlichen Möglichkeiten – nicht ohne globale Häme abgestürzt ist. Insofern ist der indische Erfolg noch ein wenig höher zu bewerten und erhielt auch noch mehr Aufmerksamkeit. Der nächste Schritt wird es sein, erstmals seit mehreren Jahrzehnten wieder Menschen auf den Mond zu schicken.

Das heutige Doodle feiert die erste Landung auf dem Südpol des Mondes! Die Raumsonde Chandrayaan-3 startete am 14. Juli 2023 vom Satish Dhawan Space Center in Sriharikota Range, Andhra Pradesh, Indien und landete am 23. August 2023 erfolgreich in der Nähe der Mondsüdpolregion. Mondlandungen sind keine leichte Aufgabe. Bisher haben nur die USA, China und die ehemalige Sowjetunion sanfte Landungen auf dem Mond durchgeführt – aber noch kein Land hat es bisher in die Südpolregion geschafft.

Der Südpol des Mondes war für Weltraumforscher ein Gebiet von erhöhtem Interesse, da sie die Existenz von Eisablagerungen in dauerhaft beschatteten Kratern vermuteten. Chandrayaan-3 hat nun bestätigt, dass diese Vorhersage wahr ist! Dieses Eis bietet das Potenzial kritischer Ressourcen für zukünftige Astronauten wie Luft, Wasser und sogar Wasserstoffraketentreibstoff.

Und was waren Chandrayaan-3s erste Gedanken nach dieser historischen Leistung?: „Indien, ich habe mein Ziel erreicht und du auch!“ Zurück auf der Erde gratulierte Indiens Premierminister Narendra Modi den Wissenschaftlern der Indischen Weltraumforschungsorganisation (ISRO) und erklärte: „Der Erfolg gehört der gesamten Menschheit … Er wird in Zukunft Mondmissionen anderer Länder unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass alle Länder.“ Auf der Welt kann jeder nach dem Mond und darüber hinaus streben. Der Himmel ist nicht die Grenze!“

Herzlichen Glückwunsch zur Chandrayaan-3-Weltraummission! Wir sind überglücklich für Sie!