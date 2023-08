Android: Google System Updates mit vielen Neuerungen – so könnt ihr das Update aktivieren oder deaktivieren

Schon seit längerer Zeit versorgt Google fast alle Android-Nutzer regelmäßig mit den Google System Updates, die Monat für Monat einen überraschend großen Umfang annehmen. Diese bringen immer wieder neue Features oder zum Teil signifikante Änderungen auf die Smartphones und Tablets – wenn sie denn aktiviert sind. Wer diese Updates bisher nicht erhalten hat oder diese aus irgendwelchen Gründen deaktivieren möchte, kann das über eine Systemeinstellung tun.



Die Google System Updates sind noch ein vergleichsweise junges Konzept, denn erst seit etwas mehr als einem Jahr versorgt Google die Smartphones regelmäßig mit Update-Wellen, die auch kommuniziert werden. Zwar gab es die Updates schon vorher, doch sie fanden in einem anderen Rahmen, ohne große Ankündigung und auch nicht in der jetzige Regelmäßigkeit statt. In den letzten Wochen gab es zwar einige Stolpersteine und verzögerte Updates, aber grundsätzlich werden die Systemdienste mehrfach pro Monat aktualisiert und diese Änderungen gebündelt ausgerollt.

Zwar muss man ehrlicherweise sagen, dass gefühlt 90 Prozent der Verbesserungen keinem Nutzer jemals auffallen werden, aber es gibt auch immer wieder kleine Lichtblicke oder nervige Probleme, die nach längerer Zeit behoben werden. Es gibt kaum einen Grund, die System Updates nicht erhalten zu wollen. Vielleicht ist es bei manchen Nutzern aber auch genau andersherum: Sie lesen von den Updates, erhalten diese aber nicht. In beiden Fällen kann ein Blick in die Google-Einstellungen helfen, bei denen ihr diese Updates aktivieren bzw. deaktivieren könnt. Befolgt dafür einfach die folgenden kurzen Schritte:

Öffnet die Einstellungen des Smartphones

Sucht nach der Kategorie „Google“

Tippt nun oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wählt den Eintrag „Updates von Systemdiensten“

Es öffnet sich eine neue Seite, auf der ihr die Option umschalten könnt

Ein Neustart des Smartphones ist nicht notwendig. Habt ihr die Updates deaktiviert, werdet ihr auch bei einer späteren Aktivierung nichts verpasst haben: Die allermeisten Updates sind inkrementell und werden in der ersten Runde entsprechend ausgerollt.









Beachtet bittet, dass ihr durch diese Option nur die Google System Updates umschaltet. Es hat keinen Einfluss auf die Android-Updates, Sicherheitsupdates, Updates der Hersteller und auch nicht auf die Google Play-Updates oder die App-Updates. Einzig und allein die System Updates sind darin enthalten. Aber selbst bei diesen behält sich Google die Möglichkeit vor, die Einstellung zu überbrücken und sicherheitskritische Bugfixes dennoch auszurollen.

Wenn Sie die Updates von Systemdiensten von Google deaktivieren, werden dadurch keine Systemupdates aus anderen Quellen, z. B. von einem Gerätehersteller oder Mobilfunkanbieter, und auch keine Updates Ihrer Apps über Ihre Play Store-Einstellungen deaktiviert. Google aktualisiert Ihre Systemdienste möglicherweise auch dann, wenn automatische Updates deaktiviert sind, um schwerwiegende Sicherheits- oder Sicherheitsprobleme zu beheben oder um rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Vielleicht eine nützliche Option, die man in beiden Richtungen einmal gebrauchen kann. Abschalten würde ich eher nicht empfehlen, aber Google bietet diesen Schalter nicht ohne Grund. Und wer sie doch einmal versehentlich deaktiviert hat, weiß nun, wo sich der Schalter zur Reaktivierung befindet.

[Google-Support]