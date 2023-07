Google Pay: Mit dem Smartphone an der Zapfsäule bezahlen – Tank-App PACE startet mit Google Pay

Die Bezahlplattform Google Pay kann sich auch in Deutschland immer mehr durchsetzen und findet immer wieder neue Partner aus allen Bereichen, die diese unterstützen. Jetzt hat die recht populäre Tank-App PACE Drive angekündigt, dass Nutzer ab sofort auch Google Pay als Bezahlmethode einrichten und ohne großen Aufwand verwenden können. Damit wird das Bezahlen per Google Pay direkt an der Zapfsäule möglich.



Gerade erst konnte Google Pay die Postbank als neuen Partner begrüßen und jetzt gibt es auf der anderen Seite des Bezahlvorgangs einen neuen Partner zu verkünden: Die Tank-App PACE unterstützt ab sofort die Bezahlung per Google Pay und erweitert damit das aktuelle Portfolio bestehend aus Kreditkarte, PayPal, Tankkarten sowie Giropay um die Bezahlplattform. Für Nutzer bedeutet das noch mehr Komfort beim Tanken, denn in den meisten Fällen dürfte Google Pay bereits fertig eingerichtet sein.

Die Bezahlung erfolgt direkt an der Zapfsäule, sodass ihr weder den Tankstellen-Shop aufsuchen müsst und auch keine Belege mehr sammeln müsst. Denn alle Tankbelege werden bequem per E-Mail versendet und sind auch innerhalb der PACE-App abrufbar. Wer mobiles Bezahlen mit Google Pay auf dem Smartphone bereits eingerichtet hat, kann damit problemlos ohne zusätzliches Setup auch in der PACE Drive App via Smartphone an der Zapfsäule bezahlen:

Tankstelle in der App auswählen.

Nummer der Zapfsäule eingeben.

Wie gewohnt tanken.

Mit Google Pay bezahlen und weiterfahren!

Google Pay kann ab sofort mit der neuesten Version von PACE Drive an einem Großteil der über 5.900 an der Connected Fueling Plattform angebundenen Tankstellen in 14 Ländern Europas, in denen die App bereits verfügbar ist, als Zahlmethode genutzt werden.

[PACE Pressemeldung]