Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt schon am Montag – neue Features und mehr?

Am Montag ist es wieder soweit: Die erste volle Woche des Monats Juli beginnt und damit steht wieder ein größeres Update-Paket für die Pixel-Smartphones vor der Tür: Google sollte das gewohnte Android-Sicherheitsupdate mit den üblichen Bugfixes und Patches veröffentlichen und vermutlich auch mit einem separaten Pixel-Update nachlegen. Aber auch die mittlerweile vierte Android 14 Beta wird nicht mehr lange auf sich warten lassen und könnte schon in der nächsten Woche starten.



Welche Updates sind zu erwarten?

Das Juli-Update wird auf jeden Fall das Android-Sicherheitsupdate umfassen sowie sehr wahrscheinlich zusätzlich ein separates Pixel-Update für alle noch unterstützen Pixel-Smartphones im Gepäck haben. Dieses besteht jeden Monat aus zahlreichen Bugfixes oder zielgerichteten Optimierungen, wobei auch der Sommer-Monat Juli keine Ausnahme sein sollte. Ob man auch funktionell nachlegt, lässt sich vorab schwer sagen. Es gibt Monate ohne Update und dann folgen wieder welche mit einem größeren Schwung. Weil erste Mitte Juni das große Update inklusive Pixel Feature Drop kam, könnt es in diesem Monat etwas kleiner ausfallen.

Sicherlich wird es auch weiterhin die Google System Updates geben, von denen wir spätestens Mittwoch die erste Ausgabe in diesem Monat erwarten. Diese Updates sind unabhängig vom monatlichen Sicherheitsupdate und werden über einen anderen Kanal ausgerollt, aber dennoch werden manchmal vorab dafür bereitete Features im Rahmen des Pixel-Updates angekündigt.

Kommt schon die letzte Android 14 Beta?

Die Android 14 Beta ist bereits in der heißen Phase angekommen und soll schon im Juli in der vierten und damit mutmaßlich letzten Ausgabe erscheinen. Die vierte Beta ist der letzte Release vor dem Release Candidate, auch wenn es dazwischen sicherlich wieder eine kleinere Version mit Bugfixes geben wird. Mittlerweile hat man sich für neue Android-Versionen auf den Mittwoch eingeschossen, sodass wir den Release schon in wenigen Tagen erwarten können.









Wann kommt das Update?

Stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht Google das Android-Sicherheitsupdate, das direkt im Anschluss im Laufe der folgenden Stunden und Tage auf alle unterstützten Pixel-Smartphones ausgerollt werden sollte. In diesem Monat müssen Pixel-Nutzer nicht lange warten, denn Montag ist der 3. Juli. Dass am Tag darauf, also am Dienstag, der 4. Juli – der amerikanische Unabhängigkeitstag – gefeiert wird, sollte den Rollout-Termin nicht beeinflussen.

Zuletzt kam es in den Monaten März, April und Juni zu Verzögerungen beim Rollout des Updates für die Pixel-Smartphones. Im vergangenen Monat wurde nur das Sicherheitsupdate wie erwartet veröffentlicht, während alle Pixel-Updates erst acht Tage später kommen. Weil es in diesem Monat nur eine kleine Update-Runde ist, erwarten wir allerdings einen zeitnahen (= pünktlichen) Rollout.

Welche Pixel-Smartphones erhalten das Update?

Das Sicherheitsupdate wird für viele Pixel-Smartphones der vierten bis siebten Generation ausgerollt – Pixel 4a bis Pixel 7a. Das gilt allerdings nur für die Pixel-Updates und nicht mehr für die eventuell erscheinende vierte Android 14 Beta, denn diese wird es für das Pixel 4a nicht mehr geben.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel.

