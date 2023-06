Google Pay: Bezahlen per QR-Code – neue Alternative zur NFC-Zahlung startet (nicht in Deutschland)

Mit dem in Google Wallet integrierten Google Pay ist es sehr einfach, Einkäufe im stationären Handel mit dem Smartphone zu bezahlen, denn dieses ersetzt per NFC die hinterlegte Bezahlkarte. Jetzt wird in ersten Teilen dieser Welt eine neue Funktion eingeführt, mit der das Bezahlen per QR-Code ermöglicht wird. Notwendig wird dies, wenn kein NFC zur Verfügung steht.



Immer mehr Menschen dürften ihr Smartphone statt der Bezahlkarte zücken und dieses an das Terminal im stationären Handel halten – NFC sei dank ist das kein großes Problem. Doch es gibt auch Regionen, in denen NFC kaum verbreitet ist, so wie etwa in Brasilien. Um auch dort das kontaktlose Bezahlen per Smartphone zu ermöglichen, unterstützt Google Pay nun die Bezahlung per QR-Code. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr sehen, wie das funktioniert.

Das Bezahlterminal im stationären Handel zeigt einen QR-Code, der mit Google Pay / Google Wallet gescannt wird und die Daten der hinterlegten Kreditkarte oder Debitkarte auf diesem Wege übermittelt. Zuvor muss der Nutzer dem Bezahlvorgang zustimmen und kann bei Bedarf eine alternative Bezahlkarte auswählen. Die Informationen werden dann über die Verknüpfung mit dem dynamisch generierten QR-Code entsprechend an einen Server übermittelt und die Zahlung ausgeführt.

Derzeit gibt es diese neue Funktion nur in Brasilien und es ist eher unwahrscheinlich, dass es ein solches System auch in Deutschland geben wird. Wer allerdings auf Reisen ist, könnte das gut gebrauchen.

[Google-Blog]