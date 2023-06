Chromebook Weeks bei Media Markt: Chromebooks jetzt schon ab 249 Euro kaufen + siebenfache Punkte

Die von Google konzipierten Chromebooks erfreuen sich wachsender Beliebtheit und werden für immer mehr Menschen zu einer echten Alternative. Wer noch auf der Suche nach einem neuen Gerät mit ChromeOS ist, sollte in diesen Tagen einmal bei Media Markt vorbeischauen, denn der Elektronikhändler hat die Chromebooks Weeks gestartet und bietet schon jetzt einige Geräte zum reduzierten Preis an.



Beim Elektronikhändler Media Markt sind die Chromebook Weeks gestartet, in deren Rahmen man eine Reihe von Chromebooks zu reduzierten Preisen verkaufen will. Allerdings scheint man die Aktion noch nicht vollständig eingepflegt zu haben, denn tatsächlich finden sich gerade einmal zwei Geräte in dieser Kategorie. Es sind starke Geräte, aber etwas mehr Auswahl hätte man sich unter einer solchen Schwerpunkt-Aktion sicherlich dennoch gewünscht.

Rabattiert gibt es das ACER Chromebook 314 mit 14 Zoll-Display für nur 349 Euro statt 519 Euro sowie das Lenovo IdeaPad 3 Chromebook, ebenfalls mit 14 Zoll, für nur 249 Euro statt 329 Euro. Als weiteres Goodie bekommt ihr beim Kauf der beiden Geräten siebenfache Punkte auf euer Media Markt-Konto gutgeschrieben. Schaut doch einmal vorbei.

» Chromebook Weeks bei Media Markt

