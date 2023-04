Neue Aktionen im Google Store: Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones, Chromecast, Nest Smart Home und mehr

Im deutschen Google Store gibt es am Wochenende wieder sehr viele interessante Aktionen rund um das Pixel-Portfolio sowie die recht große Auswahl an Smart Home-Produkten. Die Rabatte sind deutlich höher als in der Vergangenheit. Bestellt ihr eines der ohnehin rabattierten aktuellen Google-Smartphones, könnt ihr zusätzlich drei Monate Abos bei Google One und YouTube Premium Gratis erhalten.



Im deutschen Google Store gibt es oftmals wechselnde Aktionen und einige Schwerpunkte, wobei man seit einigen Tagen wohl auf einen Abverkauf setzt, um Platz für die vielen neuen Geräte zu schaffen, die in den nächsten Monaten erwartet werden. Die Rabatte sind deutlich höher angesetzt als in den letzten Wochen und damit lohnender als in der letzten Zeit – fast vergleich mit dem Black Friday oder den Weihnachtsrabatten.

Schaut mal in die folgenden Aktionen herein, die derzeit bei 30 Einträgen stehen und den größten Teil des Sortiments umfassen.

Pixel-Produkte:

80 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch LTE | 349 Euro statt 429 Euro

| 349 Euro statt 429 Euro 80 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Watch Wifi | 299 Euro statt 379 Euro

| 299 Euro statt 379 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Buds A | 69 Euro statt 99 Euro

| 69 Euro statt 99 Euro 40 Euro Rabatt beim Kauf der Pixel Buds Pro | 179 Euro statt 219 Euro

| 179 Euro statt 219 Euro 260 Euro Rabatt beim Kauf eines Pixel 6a + Gratis Chromecast | 333 Euro statt 499 Euro

| 333 Euro statt 499 Euro Bis zu 250 Euro Cashback beim Kauf des Pixel 6a

Bis zu 370 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7

Bis zu 370 Euro Cashback beim Kauf eines Pixel 7 Pro

Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 6a-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

| Ersparnis von 35,94 Euro Drei Monate Google One & YouTube Premium Gratis bei Pixel 7 oder Pixel 7 Pro-Kauf | Ersparnis von 35,94 Euro

Smart Home:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Mini 2. Generation | 29 Euro statt 59 Euro

| 29 Euro statt 59 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Audio | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

| 69,99 Euro statt 99,99 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf eines Nest Hub 2. Generation | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

| 69,99 Euro statt 99,99 Euro 15 Euro Rabatt beim Kauf des Chromecast 4K | 54,99 Euro statt 69,99 Euro

| 54,99 Euro statt 69,99 Euro 5 Euro Rabatt beim Kauf des Chromecast HD | 34,99 Euro statt 39,99 Euro

| 34,99 Euro statt 39,99 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Google Wifi Einzeln | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

| 69,99 Euro statt 99,99 Euro 50 Euro Rabatt beim Kauf des Google Wifi Dreierpack | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

| 149,99 Euro statt 199,99 Euro 20 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Wifi Pro Einzeln | 199,99 Euro statt 219,99 Euro

| 199,99 Euro statt 219,99 Euro 40 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Wifi Pro Doppelpack | 289,99 Euro statt 329,99 Euro

| 289,99 Euro statt 329,99 Euro 10 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Protect Rauchmelder | 119 Euro statt 129 Euro

| 119 Euro statt 129 Euro 50 Euro Rabatt beim Kauf der Nest Cam Outdoor|Indoor mit Akku | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

| 149,99 Euro statt 199,99 Euro 80 Euro Rabatt beim Kauf der Nest Cam Outdoor|Indoor Doppelpack mit Akku | 279,99 Euro statt 359,99 Euro

| 279,99 Euro statt 359,99 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf der Nest Cam Indoor mit Kabel | 69,99 Euro statt 99,99 Euro

| 69,99 Euro statt 99,99 Euro 50 Euro Rabatt beim Kauf der Nest Doorbell Türklingel mit Akku | 149,99 Euro statt 199,99 Euro

| 149,99 Euro statt 199,99 Euro 80 Euro Rabatt beim Kauf der Nest Cam Outdoor mit Flutlicht | 219,99 Euro statt 299,99 Euro

| 219,99 Euro statt 299,99 Euro 39 Euro Rabatt beim Kauf von drei Nest Protect-Geräten | 348 Euro statt 387 Euro

Pakete:

30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 30 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Cam | 269,98 Euro statt 299,98 Euro

| 269,98 Euro statt 299,98 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 70 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und zwei Nest Cam | 429,97 Euro statt 499,97 Euro

| 429,97 Euro statt 499,97 Euro 90 Euro Rabatt beim Kauf des Nest Hub Smart Display und Nest Doorbell und zwei Nest Cam | 609,96 Euro statt 699,96 Euro

» Alle Aktionen im Google Store

