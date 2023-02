Super Bowl Aktionen bei Media Markt & Saturn: Viele Google-Produkte reduziert – knapp 16 Prozent auf alles

Gute Nachrichten für viele Nutzer, die in diesen Tagen auf der Suche nach Elektronikprodukten aller Art sind, denn an diesem Wochenende gibt es die Media Markt Super-Spar-Bowl-Aktion sowie den Saturn Super Bowl 2023. Beide Händler geben euch anlässlich des Sportevents einen Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent auf alles. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall.



Der Superbowl hat hierzulande sportlich zwar keine große Bedeutung, aber auch bei uns wird über das Sportevent berichtet, es wird Live mitten in der Nacht im TV übertragen und natürlich nehmen es auch die großen Händler gerne als Aufhänger mit. Bei Media Markt und Saturn gibt es schon seit vielen Jahren immer wieder eine Mehrwertsteuer-Zurück-Aktion, die zwar mittlerweile anders betitelt wird, aber nach wie vor den gleichen Vorteil bringt. Nämlich Preise ohne 19 Prozent MwSt (Marketing-Sprech), was schlussendlich zu 15,96 Rabatt wird.

Sowohl bei Media Markt als auch Saturn könnt ihr bis einschließlich Monat früh 8:59 die starken Preise mit dem 15,9 Prozent Rabatt erhalten. Die Aktion gilt nur auf lagernde Produkte und es sind einige Marken wie Apple, AVM, Sonos oder auch Miele ausgenommen. Außerdem gilt es nicht auf Geschenkkarten, Zeitschriften und die üblichen Ausschlussprodukte. Aber es bleibt viel übrig, vor allem auch für Google-Fans. Schaut mal in der Kategorie Google vorbei und sichert euch vielleicht Pixel-Smartphones, Chromecasts, Nest Smart Displays und mehr zu einem günstigeren Preis.

Von der Aktion ausgenommen sind: Alle Artikel der Hersteller Apple, Sonos, Miele, Liebherr, KOENIC, AVM, Blink, Amazon, ok., tchibo, TCHIBO CAFFISIMO, PEAQ, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarkt oder SATURN angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und -bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben-Artikel gekennzeichneten Produkte. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Abgabe nur in Haushalt üblichen Mengen.









