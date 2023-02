Amazon Aktionen: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Fire TV, Fire Tablets, Echo Speaker, Smart Displays & vieles mehr

Nur noch wenige Tage bis Valentinstag und beim Onlinehändler Amazon laufen passend dazu (aber auch unabhängig davon) viele starke Aktionen – darunter auch bis zu 40 Prozent Rabatt auf Amazon-Geräte. Ihr könnt in diesen Tagen wieder hohe Einsparungen beim Kauf von Fire TV-Produkten, Fire-Tablets, Echo Smart Speaker, Smart Displays sowie das große Portfolio an Smart Home-Geräten mitnehmen. Schaut mal herein.



Es ist wieder ein starkes Wochenenede für Aktionen, denn nicht nur bei Media Markt und Saturn bekommt ihr die Super Bowl-Rabatte auf alle Produkte, sondern auch bei Amazon verkleinert man die Zahlen auf dem Preisschild und hält in vielen Bereichen Angebote bereit. Auch die Amazon-Geräte sind wieder mit dabei, ihr könnt ja einmal vorbeischauen, ob etwas für euch dabei ist.

Genug der Worte, schaut mal bei den reduzierten Amazon-Produkten sowie den Amazon Angeboten vorbei. Hier die wichtigsten Produkte aus den jeweiligen Kategorien:

Google-Produkte

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Fire TV

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Echo Smart Speaker & Smart Displays

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Fire Tablets

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Kindle

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Smart Home-Hardware

Letzte Aktualisierung am 11.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

» Alle Amazon Aktionen