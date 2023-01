Smartphone-Marktanteile: Apple schafft Rekordquartal, Samsung holt auf, Xiaomi & Co verlieren weiter (2022)

Das vergangene Jahr war für Smartphone-Hersteller kein leichtes, denn der Markt war rückläufig und insbesondere im wichtigen vierten Quartal gab es einen deutlichen Einbruch. Marktforscher haben neue Zahlen veröffentlicht und zeigen, dass der mehrjährige Siegeszug der chinesischen Marken erst einmal beendet ist und die beiden Platzhirsche Apple und Samsung ihre Spitzenplätze verteidigen und ausbauen konnten.



Der Smartphone-Markt ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 1,2 Milliarden verkaufte Geräte geschrumpft. Betrachtet man nur das vierte Quartal, liegt der Einbruch gar bei 17 Prozent. Laut den Marktforschern von Canalys war es das schwächste vierte Quartal der letzten zehn Jahre. Problematisch ist wohl, dass im normalerweise sehr starken vierten Quartal vor allem Lagerbestände abverkauft wurden, die in den Monaten zuvor liegengeblieben sind.

Unterstützt durch starke Werbeanreize von Anbietern und Kanälen trug die Weihnachtssaison dazu bei, die Lagerbestände zu reduzieren. Während die Nachfrage im unteren bis mittleren Preissegment in den vorangegangenen Quartalen schnell zurückging, begann die Nachfrage im oberen Preissegment im vierten Quartal Schwäche zu zeigen. Die Marktleistung im 4. Quartal 2022 steht in krassem Gegensatz zum 4. Quartal 2021, in dem die Nachfrage stieg.