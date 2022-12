Google Maps: So kommt ihr mit weniger Stress und schneller an euer Ziel – Google gibt fünf Holiday-Tipps

Wer die Kartenplattform Google Maps etwas länger nutzt, wird sehr schnell herausfinden, wie groß der Funktionsumfang wirklich ist und wie viele Informationen sowie Funktionen daraus gezogen werden können. Pünktlich zur stressigen Jahreszeit hat das Google Maps-Team eine Reihe von Tipps veröffentlicht, mit denen ihr euch vielleicht den einen oder anderen Stress ersparen könnt. Natürlich kann man diese Tipps auch zu anderen Zeiten anwenden.



Das Jahr 2022 geht langsam zu Ende und wieder einmal können wir den Jahreswechsel kaum erwarten, der uns auf ein besseres Jahr 2023 hoffen lässt. Mitten in der stressigen Weihnachtszeit kann man so manches vergessen, doch wirklich zur Ruhe kommt man erst nach Weihnachten. Das Google Maps-Team will allen Nutzern dabei helfen, die Finalphase mit etwas weniger Stress über die Bühne zu bringen und hat eine Reihe von Tipps veröffentlicht, die wir euch noch einmal weitergeben möchten.

Das Team zeigt einen Navigations-Tipp, mit dem ihr direkt auf eurer ohnehin geplanten Strecke eine Haltestelle finden könnt. Als Zweites wird erklärt, wie sich der eigene Standort und / oder die voraussichtliche Ankunftszeit für andere Nutzer freigeben lässt, falls man zu spät zur Party eintreffen wird. Natürlich spielt auch die Nutzung der Sprit-sparendsten Route eine große Rolle und wird explizit erwähnt. Der vierte Tip zeigt euch, wie ihr mit dem Explore Tab die wichtigsten Anlaufstellen und Hotspots in Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen und Co finden könnt. Zu guter Letzt darf noch die Live-Darstellung des Ansturms nicht fehlen.

Ich habe euch die fünf Tipps des Google Maps-Teams hier einmal automatisch übersetzt. Das Original findet ihr direkt im Google-Blog. Natürlich gibt es noch viele weitere Tipps, die wir euch auch hier im Blog immer wieder zusammenfassen und es zu erwarten, dass das Maps-Team vor Weihachten und vielleicht auch den Jahreswechsel nochmal nachlegt.









Suchen Sie nach Haltestellen entlang Ihrer Route 🔎

Haben Sie etwas Wichtiges für Ihre Weihnachtsfeier vergessen? Beginnen Sie mit der Navigation zu Ihrem Ziel und tippen Sie auf die Lupe oben rechts in der App. Auf dem Weg finden Sie Lebensmittelgeschäfte, Raststätten, Tankstellen, Hotels und mehr, sodass Sie einen großen Umweg vermeiden können. Teilen Sie Ihre voraussichtliche Ankunftszeit ⌚

Verspätung zu den Feierlichkeiten? Lassen Sie Freunde und Familie wissen, dass Sie unterwegs sind, indem Sie Ihre voraussichtliche Ankunftszeit direkt von Maps aus teilen. Tippen Sie beim Navigieren auf den unteren Bildschirm und dann auf „Reisefortschritt teilen“. Fahre nachhaltig und spare Benzin ♻️

Verwenden Sie die umweltfreundliche Routenführung, um bei jeder Navigation mit Google Maps die kraftstoff- oder energieeffizienteste Route zu Ihrem Ziel anzuzeigen und auszuwählen – egal ob es sich um eine Eisbahn oder eine Baumfarm handelt. Sie können auch nach „Benzinpreisen“ suchen, um die Kraftstoffpreise an Tankstellen in der Nähe anzuzeigen und die günstigste Option auszuwählen. Finde dich drinnen schnell zurecht mit dem Explore-Tab 🗺️

Wenn Sie planen, in dieser Saison einzukaufen oder zu reisen, können Sie nach einem beliebigen Einkaufszentrum, Flughafen oder Bahnhof suchen und auf die Registerkarte „Entdecken“ tippen, um zu sehen, welche Unternehmen sich darin befinden – beispielsweise, wenn sich eine bestimmte Autovermietung am Flughafen befindet . Sie sehen auch hilfreiche Details, z. B. auf welcher Etage sich ein Ort befindet und ob er geöffnet ist. Vermeiden Sie Feiertagsmassen mit Beschäftigtheitsinformationen 👯

Nichts dämpft eine festliche Stimmung so sehr wie lange Schlangen. Suchen Sie auf Google Maps nach einem beliebigen Ort – wie einer Bäckerei, einem Lebensmittelgeschäft oder einem Flughafen – und rufen Sie die Unternehmensseite auf. Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, wie beschäftigt es im Moment ist oder wie beschäftigt es an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit ist, um Zeit zu sparen. Immer noch hungrig nach mehr? Sehen Sie sich diese Google Maps-Verkehrsvorhersagen, beliebten Zeiten und Aktivitätstrends an – wir versprechen Ihnen, dass Sie darüber sprechen werden!

[Google-Blog]