Android oder iOS? Apple listet neues iOS 16-Feature, das von Google für Android-Nutzer entwickelt worden ist

Die Messenger-Abteilungen von Google und Apple werden in den nächsten Jahren sicherlich keine guten Freunde mehr werden, denn der recht einseitig von Google geführte RCS-Streit zieht sich weiter. Dennoch ist auch Apple das konkurrierende Ökosystem nicht entgangen und jetzt brüstet man sich im Rahmen der Einführung von iOS 16 sogar mit einer neuen Funktion, die man gar nicht selbst entwickelt hat.



Google will Apple mit allen Mitteln dazu drängen, RCS in iMessage zu unterstützen und damit endlich eine auf nahezu offenen Standards basierende Kommunikation zwischen Android und iOS zu ermöglichen – denn bisher ist das nur per SMS möglich. Wir haben euch das bereits in zahlreichen Artikeln erklärt und auch gezeigt, warum Apple sicherlich nicht darauf eingeht. Umso kurioser ist es nun, was man in die Release Notes von iOS 16 hereingeschrieben und tatsächlich in dieser Form veröffentlicht hat:

SMS Tapbacks on Android

React to SMS messages with a Tapback, and a corresponding emoji reaction will appear on recipients’ Android devices.

Wenn iMessage-Nutzer per Emoji auf eine Nachricht reagieren, ist das nun auch für Android-Nutzer sichtbar. Google hat diese Unterstützung vor einigen Monaten in Android Messages integriert und die zuvor sehr holprige Umsetzung ausgetauscht. Das ist einzig und allein eine Leistung der Google-Entwickler, aber dennoch schreibt Apple dies als Neuerung in iOS 16, als wenn man es selbst entwickelt hätte oder zumindest daran beteiligt wäre.

Ob man das nun als Entgegenkommen an Google werten soll, dass man den Konkurrenten in einem iOS-Release erwähnt (was bei Apple schon etwas Besonderes ist), oder eher als Retourkutsche für die RCS-Kampagne, bleibt jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall ist es ein weiteres kleines Kuriosum in diesem Messenger-Streit.

