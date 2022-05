Stadia: Nutzer berichten von verlorenen Spielständen – Google hat das Problem bereits bestätigt

Google hat mit der Spieleplattform Stadia bisher noch keine großen Erfolge einfahren können, hat sich aber technisch durch hohe Stabilität bewiesen – was eine sehr gute Werbung für neuen Plänen als Cloudprodukt ist. Jetzt ist allerdings ein Problem bekannt geworden, das so mancher Powergamer als Supergau bezeichnen würde: Es sind Spielstände eines populären Titels verloren gegangen.



Stadia war von Beginn an sehr zuverlässig und wurde sehr für die Stabilität und Geschwindigkeit gelobt. Das gilt nach wie vor, aber ein aktueller Bericht kratzt am guten Image: Die Spieler des Titels Ghost Recon Breakpoint berichten, dass alle Spielstände verschwunden sind und sie das Zocken von vorn beginnen müssten. Für Casual Gamer ärgerlich, für Powergamer allerdings eine Katastrophe, denn manche haben Hunderte Stunden in ihre Fortschritte investiert.

Es haben sich sehr schnell unzählige weitere Betroffene gemeldet und Google hat das Problem schnell bestätigt und nach eigenen Angaben an die nächsthöhere Stufe weitergeben. Das dürfte wohl bedeuten, dass man es an den Spieleentwickler (Ubisoft) weitergeben hat. Weil Stadia im übertragenen Sinne nur die Spielekonsole ist, dürfte das kein Problem mit der Plattform, sondern dem Spiel sein. Ich vermute, dass die Spielstände nicht verloren sind, sondern vielleicht aus Kompatibilitätsgründen derzeit nicht dargestellt werden.

Hoffen wir, dass Google und Ubisoft das Problem sehr schnell in den Griff bekommen. Bisher konnte man nicht versprechen, dass die Spielstände wiederhergestellt werden. Als Zocker steht man jetzt vor der Entscheidung zu warten oder direkt von vorn zu beginnen. Ich denke nicht, dass man das Stadia anlasten kann, aber dennoch eine unschöne Situation, die das Image nicht gerade verbessern wird.

» Stadia: Umbau bei der Spieleplattform – Google sieht Stadia nun als Flaggschiff-Produkt für das Cloudangebot

» Stadia: Google bringt Windows-Spiele auf die Plattform – aber warum eigentlich keine Android-Spiele?

[Stadia Community]