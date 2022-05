Android & iOS: Jede dritte App ist veraltet oder super-veraltet; bis zu 1,5 Millionen Zombie-Apps in den Stores

Es gibt praktisch nichts, wofür sich in den großen App Stores von Apple und Google keine App findet, zumindest im Rahmen der technischen Möglichkeiten. Irgendwann hat irgendjemand für irgendwas eine App entwickelt und diese für alle Nutzer zum Download in den App Store gestellt – und das Hunderttausendfach. Marktforscher zeigen nun in einem interessanten Bericht, dass die App Stores zunehmend veralten und unzählige mehrere Jahre nicht mehr aktualisiert wurden.



Google und Apple haben veralteten Apps den Kampf angesagt und wollen diese nach unterschiedlichsten Regeln aus den App Stores werfen oder zumindest verstecken. Dafür gibt es gute Gründe, wie etwa die nicht mehr zeitgemäße Sicherheit, Verwendung alter Schnittstellen und Funktionen und ähnliche Dinge. Aber es gibt auch Kritik, denn eine App kann gefühlt „fertig entwickelt“ sein und wäre eigentlich einsatzbereit. Beide Seiten haben gute Argumente, aber wie groß das Problem wirklich ist, zeigt sich erst jetzt durch die Marktforscher von Pixalate.

Diese haben sich die App Stores angesehen und interessante Statistiken zum App-Alter bzw. den jeweils letzten Updates betrachtet. Global ist jede dritte App veraltet, ganze 1,5 Millionen Apps. 314.000 sind sogar „super-veraltet“ und wurden mehr als fünf Jahre nicht mehr aktualisiert. Gerade einmal 1,3 Millionen Apps (28 Prozent aller Apps) wurden in den letzten Monaten aktualisiert. Das sind schon gewaltige Zahlen, die eine starke Veralterung in den App Stores zeigen.

Das Problem existiert sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store, wobei es bei iOS schwerer wiegt. 58 Prozent aller global veralteten Apps sind im Apple App Store zu finden. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber daher ist es kein Wunder, dass Apple vorprescht und Google in diesem Bereich mal wieder nachzieht. Folgend findet ihr die wichtigsten Infografiken zu diesem Thema und darunter den Link zum Gesamtbericht.









» Die vollständige Analyse bei Pixalate (PDF)

[AndroidPolice]