Android: Neues Google System Update bringt mehrere Verbesserungen für alle Nutzer – überraschender Rollout

Erst vor wenigen Tagen wurden die neuen Google System Updates für alle Android-Nutzer angekündigt und nun legt Google schon wieder mit neuen Updates und Features nach: Es gibt einen neuen Schwung an Verbesserungen für die Android-Plattform, von denen nicht nur Smartphone-Nutzer profitieren, sondern auch alle anderen Geräte mit den Android-Ablegern weiter verbessern.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Google System Updates vorgestellt, die über den Google Play Store automatisch für alle Nutzer ausgerollt werden, ohne dass diese es bemerken. Diese Updates im Hintergrund, hauptsächlich für die Google Play Services, gibt es schon seit sehr vielen Jahren, doch erst jetzt wird das Ganze transparent kommuniziert. Bisher war nicht einmal klar, wie häufig es solche Updates gibt oder wann es zuletzt ausgerollt wurde.

Eigentlich dachten wir, dass es die Updates monatlich gibt, so wie sie auf dieser Seite aufgelistet werden, aber das scheint zumindest im Januar nicht der Fall zu sein. Am 14. Januar wurde der zweite Schwung an Verbesserungen ausgerollt, die zwar nicht wirklich aufregend sind, aber einige kleine Details auf Smartphones, Smart TVs, Tablets oder auch Wear OS und auf den Auto-Plattformen verbessern. Es ist wie gesagt nicht bekannt, ob das nun eine Besonderheit ist oder es solche Updates in kurzen Abständen schon mehrfach gegeben hat.

Im Folgenden findet ihr die Liste der neuen Updates für den Monat Januar. Die lange Liste der Updates für Dezember und der ersten Januar-Hälfte findet ihr in diesem Artikel. Anfang Februar dürfte der nächste Schwung folgen, wobei dann auch wieder ein Android-Sicherheitsupdate vor der Tür steht.

Account Management

[Auto, Phone, Tablet, TV, Wear OS] Improve the support experience for the Google Account on Android by serving more relevant content to users based on entry point.

Security & Privacy

[Phone] With password addition, you can manually add credentials for apps and sites to the Google Password Manager.

Support

[Auto, Tablet, TV, Wear OS, Phone] New user discovery flow on supported Android devices to explain what’s new in a major operating system update.

Utilities

[Phone] With the update to Android TV, users will have a new way of signing in to their TV using Android Phones.

[Phone] With updates to the new version of Contact UI, users can opt in to consents.

Wallet

[Phone] Users will have the ability to search for the agency they are looking for without manually scrolling.

[Auto, Tablet, TV, Wear OS, Phone] Some eligible cardholder users will default to SMS verification.

Developer Services

New developer features for Google & 3rd party app developers to support ads, analytics & diagnostics, machine learning & AI related developer services in their apps.

Improvements to the Sign in with Google user interface