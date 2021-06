Die Google Week bei MediaMarkt: Pixel 4a, Chromecast & mehr smarte Produkte reduziert – nur noch zwei Tage

Sommerzeit ist Aktionszeit und Google-Nutzer können nur noch an diesem Wochenende von vielen Angeboten profitieren: Bis einschließlich Sonntag Abend läuft bei MediaMarkt die Google Week mit smarten Google-Produkten, die einen großen Teil des Sortiments im Preis senkt und mit zusätzlichen exklusiven Service-Angeboten glänzen will. Die Rabatte sind vor allem für Fans des Chromecast interessant.



Am Montag beginnt der Amazon Prime Day und viele Onlinehändler hoffen natürlich, dass die Geldbörse bzw. Kreditkarte der Käufer dann auch bei ihren Angeboten etwas lockerer sitzt. Zwar gibt es derzeit kaum Top-Angebote, aber dennoch lässt sich beim Blick auf die Aktionen doch der eine oder andere Euro einsparen. Bei MediaMarkt gibt es noch bis einschließlich Sonntag Abend die Google Week gestartet.

Quer durch die gesamte Palette an Google-Produkten gibt es Rabatte: Von Smartphones über die Chromecasts und Smart Speaker bis hin zu weiteren Nest-Geräten wie der Türklingel ist alles dabei. Nicht alles ist im Preis gesenkt und bei manchen ist die Ersparnis sehr überschaubar, aber es gibt eben auch immer wieder einige sehr attraktive Preise dazwischen. Vor allem beim Kauf des Chromecast für 29 Euro sowie des Highlight-Angebots Pixel 4a für 315 Euro kann man mit gutem Gefühl zuschlagen. Der Nest Hub für 99 Euro ist Googles UVP, aber dennoch will ich es an dieser Stelle erwähnen.









Alle anderen Angebote kann man natürlich ebenfalls mitnehmen, doch vermutlich werdet ihr in diesen Tagen oder auch in der kommenden Woche bessere Preise finden. Ohnehin lohnt es sich, auf den Amazon Prime Day zu warten, den die Konkurrenz gerne mitmacht und selbst die Preise reduziert. Prognostizieren lässt sich das allerdings nicht und vielleicht werdet ihr euch ab Montag ärgern, nicht bei der “Google Week” zugeschlagen zu haben. Schaut euch die Aktionen bei Media Markt und die bereits bekannten Amazon-Aktionen einfach einmal selbst an 🙂

