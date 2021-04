Google Fotos: Kostenloser Speicherplatz wird eingestellt – Amazon schenkt Prime Photo-Nutzern nun 8 Euro

Ihr habt es mitbekommen: In Kürze wird der kostenlose unbegrenzte Speicherplatz bei Google Fotos eingestellt und die Nutzer für jedes zusätzliche Byte über dem Grund-Kontingent zur Kasse gebeten. Amazon weiß dies nun für sich zu nutzen und hat eine neue Aktion gestartet, die nicht nur den unbegrenzten Foto-Speicherplatz bewirbt, sondern euch auch noch 8 Euro für dessen Nutzung verdienen lässt.



Wenn Google Fotos den kostenlosen unbegrenzten Speicherplatz einstellen wird (hier alle Details), müssen sich viele Nutzer umstellen oder eine neue Plattform suchen – und vielleicht wird es Amazon. Vielen Nutzern ist vielleicht gar nicht bekannt, dass das Unternehmen ebenfalls einen kostenlosen Fotospeicher bietet, der für Prime-Kunden unbegrenzt in voller Auflösung für alle Fotos zur Verfügung steht – und damit schon heute in puncto Speicherplatz mehr bietet als Google Fotos.

Möchtet ihr das einmal ausprobieren, dann folgt diesem Link und schaut, ob ihr für die folgende Aktion berechtigt seid. Es handelt sich um eine personalisierte Aktion, das bedeutet, dass ihr eigentlich per Banner oder einer schnell mal weggeklickten Werbe E-Mail dazu eingeladen werden müsst. Allerdings gibt es auch Nutzer, die aufgrund der zufällig ausgewählten Berechtigung einfach den Link anklicken und die Aktion nutzen können.

Worum geht es? Wenn ihr das erste Mal Amazon Photos verwendet und ein Foto hochladet, erhaltet ihr ein Guthaben von 8 Euro auf eurem Amazon-Konto geschenkt. Dieses kann ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro eingelöst werden. Statt zu zahlen, gibt es also Geld. Weil Amazon das gerade jetzt rund um die Einstellung der Google Fotos-Vorteile bewirbt, kann man davon ausgehen dass dieses Angebot zumindest noch für einen längeren Zeitraum gilt und nicht ebenfalls bald stark beschnitten wird.

Die ausführlichen Bedingungen der Aktion

• Das Angebot gilt nur für berechtigte Amazon Prime-Kunden, die erstmals mindestens ein Foto über die Amazon Photos-App hochladen.

• Sie erhalten innerhalb von 7 Tagen eine E-Mail von Amazon, in der bestätigt wird, wann die Aktionsgutschrift auf Ihr Kundenkonto angewendet wurde, und in der Sie erfahren, wie Sie die Aktionsgutschrift einlösen können.

• Der Inhalt muss in einem erkennbaren Dateityp vorliegen. Uploads, die nicht in einem erkennbaren Dateityp vorliegen, können nicht an der Aktion teilnehmen.

• Das Angebot gilt nur für Kunden die ein bestimmtes e-mail erhalten haben und denen eine Bannerwerbung gezeigt wurde, um das Angebot zu bewerben, und auf die Bannerwerbung geklickt haben.

• Das Angebot gilt nur für Kunden, die eine Zahlungsmethode mit einer Rechnungsadresse in Deutschland haben.

• Das Angebot gilt nur für Kunden, die zahlende Mitglieder von Prime sind. Mitglieder einer kostenlosen Testversion sind nicht teilnahmeberechtigt. Amazon Business Prime-Mitglieder sind nicht teilnahmeberechtigt.

• Das Angebot gilt bis 30 April 2021 bzw. nur, solange der Vorrat reicht.

• Das Angebot gilt nur beim Kauf von Produkten auf www.amazon.de mit Verkauf und Versand durch Amazon bzw. für digitale Inhalte, angeboten auf www.amazon.de durch die Amazon Instant Video Germany GmbH oder die Amazon Media EU S.à r.l., und nicht für Bücher (inkl. ebooks), Angebote von Drittanbietern oder Warehouse Deals.

• Digitale Inhalte und Services sind möglicherweise lokal beschränkt und stehen nur Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung. Es gelten die weiteren Bedingungen der Amazon Instant Video Germany GmbH und der Amazon Media EU S.à r.l.

• Jeder Kunde kann nur einmal an dieser Aktion teilnehmen.

• Sie müssen alle Artikel in einem Einkaufsvorgang bestellen und an die gleiche Versandadresse (mit der gleichen Versandart) schicken lassen, um dieses Angebot nutzen zu können.

• Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

• Der Mindestbestellwert beträgt EUR 25. Versandkosten und/oder sonstige Gebühren wie Geschenkoptionen werden nicht auf den Mindestbestellwert angerechnet.

• Sie können dieses Angebot maximal bis zu einem Betrag von EUR 8 nutzen.

• Der Aktionscode wird automatisch vom nächsten berechtigten Kauf auf www.amazon abgezogen.de .

• Es gelten die Bedingungen zum Einlösen von Aktionsgutscheinen.

• Der Aktionsgutschein kann nur bis zum 15 Mai 2021 auf www.amazon.de eingelöst werden.

• Der Aktionsgutschein gilt nur für Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon (auf www.amazon.de), jedoch nicht für Bücher (inkl. ebooks), digitale Inhalte, Geschenkgutscheine, Warehouse Deals oder Versandkosten und kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden.