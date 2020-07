Google Play Store: Das sind die besten Indie-Spiele 2020 – alle Gewinner des Google Indie Games Festivals

Zur Unterstützung der App- und Spiele-Entwickler im Play Store veranstaltet Google jährlich eine Reihe von Awards mit anschließender Preisverleihung – zumeist in digitaler Form. Gestern wurden die Gewinner des Indie Games Festival bekannt gegeben, die aus einer Top 10 mit drei Hauptgewinnern bestehen und die jeweils besten Indie Games prämiert haben. Einer der Gewinner unter den Spieleentwicklern stammt aus Deutschland.



Google veranstaltet schon seit einigen Jahren dasund hat sich damit das Ziel gesetzt, die Indie-Community – also die unabhängigen Entwickler – zu unterstützen. Der Ablauf beginnt stets damit, dass geeignete Titel und Entwickler nominiert werden, die dann von einer Jury bewertet werden und aus denen schlussendlich die Gewinner ausgewählt werden. Die Ergebnisse wurden nun für Europa, Japan und Korea veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr gab es wieder Hunderte Einreichungen für das Google Indie Games Festival, aus denen die besten 20 ausgewählt und dann einer Jury vorgelegt worden sind. Diese hat dann für die drei Regionen Europa, Japan und Korea jeweils die zehn besten Einsendungen und darunter noch drei Hauptgewinner ausgewählt. Eine echte Top 10 oder Top 3 gibt es nicht, denn in allen Rankings sind die Gewinner jeweils nur alphabatisch sortiert.

Die drei besten Spiele aus Europa sind Cookies Must Die, inbento und The White Door, die ihr auf obiger Grafik sehen könnt. Sieben weitere Titel wurden in die Top 10 gebracht und komplettieren das Ranking für den europäischen Raum. Zwei Gewinner stammen aus Polen und einer aus den Niederlanden. In den Top 10 findet sich mit Alien Escape auch ein Titel aus Deutschland. Polen ist mit insgesamt drei Titeln in den Top 10 der Gewinner – auch wenn es nicht unbedingt nach Nationen geht.

Hier nun die Top 10 der besten Indie Games.









Die Top 3

Die restliche Top 10









Wer sich für die Top 10 aus Japan und Korea interessiert, findet diese in diesem Blogbeitrag sowie auf der Webseite der Veranstaltung. Die Apps sind für die Nutzer hierzulande allerdings nicht ganz so interessant, da sie überwiegend in den jeweiligen Landessprachen gehalten sind, mit denen wir Europäer naturgemäß nicht viel anfangen können.

