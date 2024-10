Pixel-Aktionen bei Amazon: Hohe Rabatte auf die Pixel 9-Smartphones, Pixel Watch 3 und mehr Produkte

Beim Onlinehändler Amazon sind die Amazon Prime Deal Days gestartet und natürlich zieht auch der dort beheimatete Google Store mit. Im deutschen Ableger gibt es in diesen Tagen viele starke Aktionen rund um die neuen Pixel-Produkte wie die Pixel 9-Smartphones, die Pixel Watch 3 oder auch die neuen Pixel Buds Pro 2. Aber auch das erweiterte Portfolio ist reduziert, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



Der Google Store bei Amazon ist immer wieder einen Blick wert, denn in diesem finden sich recht regelmäßig Angebote und Rabatte rund um die Pixel- und Smart Home-Produkte – mal mehr und mal weniger attraktiv. Anlässlich der heute und morgen stattfindenden Prime Deal Days ist die Liste der Angebote natürlich wieder gefüllt und ihr erhaltet starke Aktionen auf das aktuelle Portfolio.

Die Angebote reichen von den Pixel 9-Smartphones mit einem Rabatt von bis zu 15 Prozent über das Pixel 8a für unter 500 Euro bis hin zur aktuellen Pixel Watch 3 in allen Varianten sowie dem Vorgänger Pixel Watch 2. Aber auch die Pixel Buds Pro 2 und deren Vorgänger sind rabattiert sowie eine Reihe von Smart Home-Produkten. Beim Kauf von Bundles könnt ihr zum Teil noch etwas mehr sparen, das müsst ihr einfach einmal auf den Produktseiten ansehen.

Die Rabatte liegen bei bis zu 40 Prozent, aber auch in den niedrigeren Rabattklassen spart ihr noch weit über 15 Prozent – das solltet ihr euch also definitiv einmal anschauen. Das Ganze hier aufzulisten, würde den Rahmen sprengen, daher schaut doch mal im Google Store bei Amazon vorbei. Und wer clever kombinieren will, kann natürlich auch bei den restlichen Amazon Prime Deal Days-Aktionen vorbeischauen.

» Google Brand Store bei Amazon

» Amazon-Kreditkarte beantragen und zwei Prozent Cashback erhalten

» Amazon Audible drei Monate für nur 99 Cent abonnieren

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)