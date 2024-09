Google unterstützt das Internet Archive: Die Wayback Machine ersetzt den Google Cache – eine gute Lösung?

Ein kleiner Schritt für die Google Websuche, aber vielleicht ein sehr großer für das Internet Archive, das jede Unterstützung brauchen kann: Vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass die Google Websuche auf die Wayback Machine verlinkt und damit ältere Versionen von Webseiten viel schneller als bisher zum Abruf anbietet. Beim Archive spricht man von einem großen Schritt und es ist davon auszugehen, dass sich Google auch finanziell beteiligt.



Es gibt einige Webseiten im Internet, die man regelrecht als Institution bezeichnen könnte: Dazu gehört die Wikipedia, die IMDb, Google als Suchmaschine und sicherlich auch das Internet Archive. Dieses hält einen großen Schatz an Inhalten bereit, der neben Webseiten auch Filme, Spiele und viele weitere Medien enthält. Eine der meistgenutzten Funktionen ist aber sicherlich die Wayback Machine, mit der sich frühere Schnappschüsse von Webseiten aufrufen lassen. Mittlerweile reicht das Archiv 25 Jahre zurück.

Google hat vor wenigen Tagen damit begonnen, die Wayback Machine in die Websuche zu integrieren und es den Nutzern mit nur zwei Klicks zu ermöglichen, eine frühere Version der gelisteten Webseite abzurufen. Die Nutzer werden zunächst auf die letzte Version weitergeleitet, können aber bekanntlich auch weiter zurückspulen und frühere Zeitstempel abrufen. Stets abhängig davon, wie oft sich eine Webseite ändert und wie häufig der Archiv-Bot vorbeischaut.

Dieses Tool kann sehr praktisch sein, wenn man die in der Google Websuche sichtbaren Auszüge auf der Original-Webseite nicht mehr finden kann. Noch vor wenigen Monaten kam dafür der Google Cache zum Einsatz, der seit jeher den letzten Snapshot einer Webseite bereithielt. Doch leider hatte man sich im Frühjahr dazu entschlossen, den Google Cache einzustellen. Vielleicht auch mit Blick auf die jetzt bekannt gegebene Kooperation.









Das Internet Archive benötigt Unterstützung

Die Wayback Machine sowie das Internet Archive finanzieren sich als gemeinnützige Projekte hauptsächlich aus Spenden und sind daher, wie sollte es anders sein, oft knapp bei Kasse. Durch die tiefe und doch recht prominente Integration in der Google Websuche dürfte der Traffic weiter ansteigen und die finanzielle Lage dadurch im ersten Moment eher verschärfen. Auf der anderen Seite erhält das Projekt mehr Aufmerksamkeit und somit vielleicht auch Unterstützer.

Weil es in der Ankündigung des Archives heißt, dass man eine Partnerschaft mit Google eingegangen ist, dürfte diese wohl auf mehr beruhen, als nur der Link in den Suchergebnissen. Gut vorstellbar, dass Google das Archive finanziell unterstützt – ähnlich wie man Wikipedia aufgrund der massiven Nutzung in der Websuche seit Jahren finanziell durch Spenden unterstützt, ohne das an die große Glocke zu hängen. Google selbst hat nun ein Interesse daran, dass das Internet Archive noch lang bestehen bleibt.

Aber auch technische Unterstützung kann das Archive sicherlich gut gebrauchen. Allen voran die Wayback Machine weist manchmal doch erhebliche Lücken auf oder die letzte Version ist bereits mehrere Monate alt – was kein guter Ersatz für den Google Cache wäre. Mit technischer Unterstützung könnte das Projekt deutlich vorankommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zu dieser Partnerschaft noch nicht die letzte Ankündigung gehört haben.